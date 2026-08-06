Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου ο τζίρος, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στη Wall Street, εν μέσω προσδοκιών των επενδυτών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen και της Optima, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Viohalco και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.608,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,59%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.644,68 μονάδες (+0,79%) και κατώτερη τιμή στις 2.606,53 μονάδες (-0,66%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 320,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.948.707 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της , της Optima Bank (+2,05%), της Jumbo (+1,18%) και της Εθνικής (+1,05%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-4,37%), της ΔΕΗ (-4,07%), της Elvalhalcor (-3,12%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,79%) και του ΟΤΕ (-2,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.319.979 και 9.829.008 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 46,59 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 43,66 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 59 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Revoil (+3,72%) και Alter Ego Media(+3,70%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ίλυδα (-5,80%) και Λεβεντέρης (κ) (-4,76%)

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,8600 -1,09%

ALLWYN:13,2900 -1,15%

ΚΥΠΡΟΥ:10,5600 -0,28%

CREDIABANK:0,9750 -0,51%

OPTIMA:10,9700 +2,05%

ΤΙΤΑΝ: 52,8500 +0,19%

ALPHA BANK: 4,5000 +0,36%

AEGEAN AIRLINES: 12,3200 -1,44%

VIOHALCO: 17,9600 -4,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,3200 -2,79%

ΔΑΑ:10,6200 -0,47%

ΔΕΗ: 21,6600 -4,07%

COCA COLA HBC:57,5000 -1,88%

ΕΛΠΕ: 13,0900 +0,38%

ELVALHALCOR: 3,7300 -3,12%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,3400 +1,05%

ΕΥΔΑΠ: 11,1200 -1,07%

EUROBANK: 4,4340 -1,03%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3000 -0,79%

MOTOR OIL: 52,9500 +0,67%

JUMBO: 25,8200 +1,18%

ΟΛΠ:43,5000 -0,68%

ΟΤΕ: 19,3900 -2,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9700 -0,80%