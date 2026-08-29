Μετά από μια αξέχαστη πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και γεμάτα θέατρα σε όλη την Ελλάδα, η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, και διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά, ολοκληρώνει τον Σεπτέμβριο τον κύκλο της.

Από την Επίδαυρο έως τα ανοιχτά θέατρα της χώρας, η παράσταση συνάντησε χιλιάδες θεατές, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα έργο που, παρά την απόσταση των αιώνων, εξακολουθεί να συνομιλεί με οξύτητα με το παρόν: με τον παραλογισμό του πολέμου, την κόπωση μιας κοινωνίας που τον υφίσταται και τη βαθιά ανθρώπινη επιθυμία για έναν κόσμο ειρηνικό, εύφορο και κοινό.

Οι παραστάσεις του Σεπτεμβρίου αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει την Ειρήνη πριν ολοκληρώσει οριστικά τη διαδρομή της.

Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου, βασικοί συνένοχοι αυτής της νέας επίσκεψης στο έργο του Αριστοφάνη, παρέδωσαν μια παράσταση πληθωρική, κωμική και βαθιά πολιτική: μια απάντηση στην τρέλα του πολέμου με τη ζωτική δύναμη της μουσικής, της συλλογικότητας και της λαϊκής γιορτής.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Ειρήνη του Αριστοφάνη

Η αριστοφανική κωμωδία, γραμμένη σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο, συναντά στη σκηνή έναν κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία, τις συγκρούσεις και την ανασφάλεια. Σε αυτήν την νέα ανάγνωση η Ειρήνη είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές μέσα στη φρίκη.

Η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη ανέβηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια και απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Γράφτηκε σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, λίγο πριν από τη Νικίειο Ειρήνη και ως αντίδραση στην ελπίδα για κατάπαυση των εχθροπραξιών που ανέτειλε χάρη στον θάνατο των φιλοπόλεμων στρατηγών, του Αθηναίου Κίμωνα και του Σπαρτιάτη Βρασίδα στη μάχη της Αμφίπολης.

Η κωμωδία αντανακλά την έντονη κοινωνική κόπωση από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και πραγματεύεται με λυρική ευφράδεια και τον γνώριμο αριστοφανικό σαρκασμό την παράλογη εμμονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων. Ο Αριστοφάνης αντιπαραβάλλει τη βία και το κέρδος των πολεμοκάπηλων με τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Παρά τη φαινομενικά ουτοπική λύση, η κωμωδία δεν είναι αφελής: αναγνωρίζει τις αντιστάσεις, τα συμφέροντα και την αδράνεια που εμποδίζουν την αποκατάσταση της ειρήνης.

Η Ειρήνη κατέχει κομβική θέση στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη ως άκρως συμφιλιωτική και η πιο αισιόδοξη από τις πολιτικές του κωμωδίες. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική γιατί φωτίζει έναν μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα: πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων. Η επιμονή του απλού ανθρώπου να διεκδικήσει την ειρήνη, ακόμη και κόντρα στη λογική της εξουσίας, καθιστά το έργο απόλυτα επίκαιρο στον σημερινό κόσμο όπου οι εισβολές, η βία, οι απειλές, η ανασφάλεια και ο κυνισμός εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως αναπόφευκτα.

Ταυτότητα Παράστασης

Διασκευή – Πρωτότυπο Κείμενο – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλλου

Σύμβουλος επί του αρχαίου κειμένου: Γιάννης Αστερής

Φωτογραφίες promo: Ελίνα Γιουνανλή

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Διανομή

Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου

Ορχήστρα επί σκηνής: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Θοδωρής Ρέλλος, Γιόελ Σότο, Γιάννης Αγγελόπουλος (Jan Van De Engel)

Τελευταίοι Σταθμοί της περιοδείας

Τρίτη 1/9 — Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» — Βύρωνας

Τετάρτη 2/9 — Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» — Βύρωνας

Πέμπτη 3/9 — Παμπελοποννησιακό Στάδιο — Πάτρα

Παρασκευή 4/9 — Βεάκειο Θέατρο — Πειραιάς

Δευτέρα 7/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα

Τρίτη 8/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα

Πέμπτη 10/9 — Κηποθέατρο Αλκαζάρ — Λάρισα

Παρασκευή 11/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Σάββατο 12/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 14/9 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Τρίτη 15/9 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Τετάρτη 16/9 — Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη» — Βριλήσσια

Πέμπτη 17/9 — Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» — Αιγάλεω

Σάββατο 19/9 — Θέατρο Μοσχοποδίου — Θήβα

Δευτέρα 21/9 — Θέατρο Πέτρας — Πετρούπολη

Τρίτη 22/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Τετάρτη 23/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Σάββατο 26/9 — Κατράκειο Θέατρο — Νίκαια

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com