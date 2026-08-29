Χτισμένο γύρω από το τεράστιο λιμάνι του και με εκατοντάδες κανάλια -διαθέτει μάλιστα περισσότερες γέφυρες από το Άμστερνταμ και τη Βενετία μαζί-, το Αμβούργο αιχμαλωτίζει αμέσως τους επισκέπτες με την ιδιαίτερη ενέργειά του.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας θεωρείται μία από τις ωραιότερες της Γερμανίας, με πολλούς να την αποκαλούν «Βενετία του Βορρά». Το Αμβούργο είναι χτισμένο πάνω στα νερά του Έλβα και του Άλστερ κι εντυπωσιάζει με το υπερθέαμα λιμνών, καναλιών και ειδυλλιακών πάρκων, αποτελώντας ένα μοναδικό κράμα αντιθέσεων ανάμεσα σε βιομηχανικές ζώνες και μοντέρνες αστικές συνοικίες.

Κατά την επίσκεψή σας, αξίζει να θαυμάσετε το επιβλητικό Δημαρχείο της πόλης, ο εντυπωσιακός πύργος του οποίου αγγίζει τα 112 μέτρα ύψος. Ακόμη, το International Maritime Museum (Διεθνές Ναυτικό Μουσείο) που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή ναυτικών θησαυρών στον κόσμο. Ο ταξιδιώτης μπορεί να ανακαλύψει αυτή τη σπουδαία χανσεατική πόλη-λιμάνι κάνοντας μια πλωτή βόλτα γύρω από τις αποβάθρες, περνώντας κάτω από ιστορικές γέφυρες, δίπλα από παλιές αποθήκες και τα εντυπωσιακά πλοία-μουσεία που είναι αραγμένα στα νερά του Έλβα.

Από τα πιο διάσημα αξιοθέατα είναι σίγουρα το Speicherstadt, το μεγαλύτερο ενοποιημένο σύμπλεγμα αποθηκών στον κόσμο, το οποίο έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Χτίστηκε σταδιακά από το 1883 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και εκτείνεται σε μια έκταση 260.000 τ.μ. Οι εμβληματικές αποθήκες είναι κατασκευασμένες από κόκκινο τούβλο, αποτελώντας κορυφαίο δείγμα νεογοτθικής αρχιτεκτονικής πάνω στα κανάλια του ποταμού.

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