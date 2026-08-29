Κανάλια, πολύχρωμα σπίτια, ένα αυθεντικό ψαράδικο λιμάνι και μεσογειακή ατμόσφαιρα συνθέτουν έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της νότιας Γαλλίας.

Χτισμένο ανάμεσα στη θάλασσα, τη λιμνοθάλασσα Étang de Thau και το Mont Saint-Clair, το Sète είναι ένας προορισμός με έντονη ναυτική ταυτότητα, κανάλια που διασχίζουν το ιστορικό κέντρο και μια ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά.

Μια «Βενετία» με μεσογειακό χαρακτήρα

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της πόλης είναι αναμφίβολα τα κανάλια της, με το Canal Royal να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Sète. Το λιμάνι της πόλης δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα, με την κατασκευή του Môle Saint-Louis να ξεκινά το 1666, όταν ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ επιδίωξε να δημιουργήσει ένα σημαντικό λιμάνι στη Μεσόγειο και σύνδεση με το Canal du Midi.

Σήμερα, οι βόλτες κατά μήκος των καναλιών και του παλιού λιμανιού αποκαλύπτουν μια πόλη γεμάτη χρώμα. Στο Quartier Haut, τα στενά και ανηφορικά δρομάκια με τις χρωματιστές προσόψεις θυμίζουν σε αρκετά σημεία ιταλικό οικισμό. Η επιρροή δεν είναι τυχαία άλλωστε, καθώς, τον 19ο αιώνα εγκαταστάθηκαν εδώ ψαράδες από την περιοχή της Νάπολης, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στην πόλη.

Εκεί όπου η θάλασσα παραμένει πρωταγωνίστρια

Το λιμάνι του Sète εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας της πόλης. Μια βόλτα στην περιοχή του αλιευτικού λιμανιού δίνει την ευκαιρία να δείτε τα αλιευτικά σκάφη και, ανάλογα με την ώρα, την επιστροφή των ψαράδων.

Η επίσημη τουριστική διαδρομή της πόλης προτείνει μάλιστα περίπατο που συνδέει το παλιότερο τμήμα του Sète με το αλιευτικό λιμάνι και προσφέρει θέα προς τη θάλασσα.

Αξίζει, επίσης, να ανεβείτε στο Mont Saint-Clair για τη θέα προς την πόλη, τα κανάλια, το λιμάνι και τη Μεσόγειο. Στις πλαγιές του βρίσκεται και το Musée Paul Valéry, αφιερωμένο στον σημαντικό Γάλλο ποιητή που γεννήθηκε στο Sète και αποκάλεσε την πόλη «l’île singulière» -το «ιδιαίτερο νησί».

Γιατί το φθινόπωρο είναι διαφορετικό

Το φθινόπωρο, το Sète προσφέρεται περισσότερο για ήρεμες βόλτες, εξερεύνηση των γειτονιών και γνωριμία με τη γαστρονομική και ναυτική παράδοση της πόλης, μακριά από την ένταση της υψηλής καλοκαιρινής περιόδου.

Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του: δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη παραθαλάσσιο προορισμό της Γαλλίας. Είναι μια ζωντανή μεσογειακή πόλη με χαρακτήρα, ιστορία και έντονη τοπική ταυτότητα, που αξίζει να γνωρίσετε όταν ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος δίνουν στη νότια Γαλλία μια πιο ήρεμη, αυθεντική διάθεση.