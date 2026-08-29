Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Super League. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ενώ στο Αγρίνιο θα αναμετρηθούν ο Παναιτωλικός και η Καλαμάτα.

ΒΟΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

19:30 COSMOTE SPORT 9

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί πρόσφατα για το Κύπελλο Ελλάδος με την ομάδα της Μαγνησίας να επικρατεί με 3-1 και να παίρνει την πρόκριση στην League Phase. Στο νέο πρωτάθλημα, τόσο ο Βόλος, όσο και ο Ηρακλής δεν ξεκίνησαν με το δεξί, καθώς ο Βόλος ηττήθηκε με 2-0 από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, ενώ ο Ηρακλής με 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι στο αποψινό ματς θέλουν να πάρουν τους πρώτους τους τρεις βαθμούς. Ο Βόλος δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. Από την άλλη για τον Ηρακλή δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Χρομάντα, Γιαννούτσος, Λαουρίτσεν και Μπαρσένας.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

21:30 COSMOTE SPORT 8

Το ματς του Κυπέλου μεταξύ των δύο ομάδων στο γήπεδο της Καλλιθέας, βρήκε νικήτρια την Καλαμάτα με 4-2. Στην αποψινή αναμέτρηση ωστόσο ο Παναιτωλικός θέλει να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο και να πάρει τη δεύτερη του νίκη, με το 3-1 επί του Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα. Από την άλλη η Καλαμάτα στην δική της πρεμιέρα ηττήθηκε από τον Άρη και θέλει στο Αγρίνιο να πάρει τους πρώτους βαθμούς στο φετινό μαραθώνιο. Στα αγωνιστικά, ο Γιάννης Αναστασίου δεν υπολογίζει στους Σμυρλή και Οπόκου. Για την Καλαμάτα απόντες θα είναι οι Μπολίβα και Βάργκας, ενώ επιστρέφει ο Σίγκουρντσον.