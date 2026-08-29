Η ΠΑΕ ΟΦΗ έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με την ομιλία του προέδρου της ομάδας, Μιχάλη Μπούση στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ στην Σόφια.

Ο πρόεδρος της Κρητικής ομάδα θέλησε με αυτόν τον τρόπο να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές, ώστε να πετύχουν την είσοδό στην League Phase του Europa League.

«Πιστέψτε το. Εσείς φτάσατε έως εδώ. Δεν φτάσατε ως εδώ για το τίποτα. Φτάσατε ως εδώ για να νικήσετε. Φτάσατε ως εδώ για να πάτε παρακάτω. Πιστέψτε στους εαυτούς σας. Το σκορ είναι 0-0. Είναι εδώ για να σας κάνουν να υποφέρετε απόψε.

Πιστέψτε ότι μπορείτε να τους νικήσετε πάλι σήμερα. Εσείς είστε η καλύτερη ομάδα. Είστε πιο δυνατή ομάδα και μαχητές. Το μόνο που σας ζητάω είναι να πιστέψετε στον εαυτό σας. Πιστέψτε το παιδιά», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Μπούσης και πρόσθεσε:

«Πιστέψτε το, ονειρευτείτε το και νικήστε. Κάντε το για εσάς παιδιά. Κάντε το για τις οικογένειές σας. Κάντε το για όλους όσους είναι εδώ. Εσείς χτίσατε αυτή την ιστορία. Είστε μέρος της ιστορίας. Εσείς είστε αυτοί που κάνουν την ομάδα ό,τι είναι σήμερα. Να είστε περήφανοι για εσάς παιδιά. Να είστε περήφανοι για τη στιγμή σας. Απολαύστε τη στιγμή».