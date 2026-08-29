Παίκτης του ΟΦΗ και επίσημα για τη νέα σεζόν είναι ο Κέναν Κόντρο, ο οποίος αποκτήθηκε με την μορφή του δανεισμού από την Φερεντσβάρος.

Ο Βόσνιος επιθετικός ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις θα ενισχύσει έτσι την επιθετική γραμμή της ομάδας στην προσπάθεια που θα κάνει τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Ferencvaros TC για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Kenan Kodro.

Ο διεθνής επιθετικός με την Εθνική Βοσνίας (15 συμμετοχές, 2 γκολ), γεννήθηκε στις 19/8/1993 και έχει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς με την FC Copenhagen μέτρησε 8 συμμετοχές (5 γκολ) στο Europa League και με την Videoton Fehervar 5 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) στο Conference League.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-26) αγωνίστηκε σε 34 ματς (8 γκολ) με τη φανέλα της Real Zaragoza, ως δανεικός από τη Ferencvaros TC, ενώ με την ουγγρική ομάδα μετρά 22 συμμετοχές και 2 γκολ.

Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Gaziantep FK στο κύπελλο Τουρκίας με 6 γκολ σε 5 αγώνες (2024-25), ενώ στην μέχρι τώρα καριέρα του έχει κατακτήσει δυο πρωταθλήματα (2024, 2019) και ένα Super Cup (2021).

Τις περισσότερες συμμετοχές τις έχει πραγματοποιήσει ως ποδοσφαιριστής της CA Osasuna (88 αγώνες, 15 γκολ, 5 ασίστ), ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Athletic Bilbao (27 συμμετοχές, 4 γκολ), Real Sociedad B (76 συμμετοχές, 16 γκολ), Gaziantep FK (32 συμμετοχές, 8 γκολ), FC Copenhagen (18 συμμετοχές, 6 γκολ), Mainz (10 συμμετοχές) και Grasshopper (15 συμμετοχές, 7 γκολ).

Kenan, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ».