Κάτω από τον εκτυφλωτικό ήλιο του Λος Άντζελες, σε μια πόλη που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 συμβόλιζε το glamour, τη φιλοδοξία και το αμερικανικό όνειρο, ένας αόρατος φόβος εξαπλώνεται στη νύχτα.

Το «Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer» του Netflix επιστρέφει στο καλοκαίρι του 1985, όταν μια σειρά από φαινομενικά ασύνδετα εγκλήματα άρχισε να τρομοκρατεί την Καλιφόρνια.

Η τεσσάρων επεισοδίων σειρά ντοκιμαντέρ, που κυκλοφόρησε το 2021, αφηγείται το ανθρωποκυνηγητό για τον Richard Ramirez, τον άνθρωπο που έμεινε γνωστός ως «Night Stalker».

Όμως η σειρά δεν επιλέγει να παρουσιάσει απλώς το πορτρέτο ενός εγκληματία. Αντίθετα, μεταφέρει τον θεατή στην καρδιά μιας πόλης που προσπαθούσε να καταλάβει αν τα περιστατικά που συγκλόνιζαν διαφορετικές γειτονιές συνδέονταν μεταξύ τους.

Στο επίκεντρο, όπως αναφέρει το Netflix, βρίσκονται οι ντετέκτιβ Gil Carrillo και Frank Salerno, οι οποίοι καλούνται να ενώσουν τα κομμάτια μιας εξαιρετικά περίπλοκης έρευνας. Τα θύματα ήταν διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών προφίλ, ενώ οι αρχές βρίσκονταν αντιμέτωπες με μια υπόθεση που έμοιαζε να μην ακολουθεί κανένα προβλέψιμο μοτίβο. Η αίσθηση ότι «ο επόμενος θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε» γίνεται το βασικό δραματουργικό νήμα της σειράς.

Σε σκηνοθεσία του Tiller Russell, το «Night Stalker» αξιοποιεί συνεντεύξεις πρώτου προσώπου, αρχειακό υλικό και φωτογραφικό υλικό για να ανασυνθέσει όχι μόνο την αστυνομική έρευνα, αλλά και την ατμόσφαιρα μιας ολόκληρης εποχής.

Η σειρά αφήνει χώρο στους ανθρώπους που έζησαν την υπόθεση από κοντά -από τους ερευνητές μέχρι δημοσιογράφους και πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των γεγονότων.

Αυτό που κάνει το «Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer» να ξεχωρίζει μέσα στην πληθώρα των true crime παραγωγών του Netflix είναι ότι λειτουργεί σχεδόν σαν θρίλερ σε πραγματικό χρόνο. Κάθε επεισόδιο αυξάνει την πίεση, καθώς οι ερευνητές πλησιάζουν σε στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον δράστη, την ώρα που η δημόσια ανησυχία κορυφώνεται και η υπόθεση μετατρέπεται σε πρωτοσέλιδο.

Με τέσσερα επεισόδια διάρκειας περίπου 46- 48 λεπτών, η σειρά παρουσιάζει με καθηλωτικό τρόπο μία από τις πιο γνωστές αστυνομικές έρευνες στην ιστορία των ΗΠΑ.

Για τους φίλους του true crime που αναζητούν ένταση, αστυνομική έρευνα και την αίσθηση ενός πραγματικού εφιάλτη που εκτυλίσσεται μπροστά στην κάμερα, το «Night Stalker» παραμένει μία από τις πιο δυνατές επιλογές του Netflix.