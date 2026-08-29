Χτισμένο πάνω σε έναν βραχώδη λόφο στην καρδιά του Luberon, στη νοτιοανατολική Γαλλία, το Gordes συνδυάζει μεσογειακά τοπία, πέτρινα σπίτια, ιστορικά μνημεία και την ατμόσφαιρα της αυθεντικής Προβηγκίας, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χωριά της περιοχής.

Και ο Σεπτέμβριος είναι μια εξαιρετική εποχή για να το γνωρίσετε.

Το χωριό δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα του Calavon και προσφέρει πανοραμική θέα προς το γύρω τοπίο, ενώ οι στενοί, λιθόστρωτοι δρόμοι και τα πέτρινα σπίτια ακολουθούν την κλίση του λόφου, δημιουργώντας ένα αρχιτεκτονικό σύνολο που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραδοσιακής εικόνας της Προβηγκίας.

Στην κορυφή βρίσκεται το Château de Gordes, μια οχυρωμένη κατασκευή που αναφέρεται ήδη από το 1031. Από το 1525 άρχισε η μετατροπή του μεσαιωνικού κάστρου σε αναγεννησιακή κατοικία, ενώ σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο που φιλοξενεί εκθέσεις.

Λίγο έξω από το χωριό βρίσκεται η Abbaye Notre-Dame de Sénanque, κιστερκιανό μοναστήρι του 12ου αιώνα, φωλιασμένο στην κοιλάδα της Sénancole.

Το τοπίο γύρω από το αβαείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα χωράφια λεβάντας, όμως αν ταξιδεύετε τον Σεπτέμβριο, μην περιμένετε να τα δείτε ανθισμένα: η περίοδος ανθοφορίας είναι συνήθως από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου.

Μια διαφορετική εικόνα της ιστορίας της περιοχής προσφέρει το Village des Bories, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από το Gordes. Πρόκειται για σύμπλεγμα παραδοσιακών κατασκευών από ξερολιθιά, που δημιουργήθηκαν για αγροτικές ανάγκες και χρησιμοποιούνταν ως καταφύγια, αποθήκες ή προσωρινές κατοικίες. Το σύνολο έχει χαρακτηριστεί Monument Historique από το 1977.

Ο Σεπτέμβριος προσφέρεται για μια πιο ήρεμη γνωριμία με το Gordes και την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να χρειάζεται να κυνηγήσετε την εικόνα της ανθισμένης λεβάντας. Είναι η εποχή για να περιπλανηθείτε στα σοκάκια του χωριού, να επισκεφθείτε τα ιστορικά μνημεία και να εξερευνήσετε τα τοπία του Luberon με πιο χαλαρούς ρυθμούς.