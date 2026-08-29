Θύμα αγνώστων που το βανδάλισαν έπεσε τη δεύτερη κιόλας ημέρα λειτουργίας του ένας από τους νέους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Φαίδων Τομόσογλου, άγνωστοι έγραψαν με σπρέι γκράφιτι σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού, μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης.

Το περιστατικό καταγράφηκε ενώ η νέα γραμμή διανύει μόλις τη δεύτερη ημέρα λειτουργίας της, με τους πέντε νέους σταθμούς να έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης.