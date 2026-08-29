Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Θύμα αγνώστων που το βανδάλισαν έπεσε τη δεύτερη κιόλας ημέρα λειτουργίας του ένας από τους νέους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Φαίδων Τομόσογλου, άγνωστοι έγραψαν με σπρέι γκράφιτι σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού, μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης.

Το περιστατικό καταγράφηκε ενώ η νέα γραμμή διανύει μόλις τη δεύτερη ημέρα λειτουργίας της, με τους πέντε νέους σταθμούς να έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης.