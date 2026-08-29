Το LAComicsFestival επιστρέφει στη Λάρισα για 8η χρονιά, μετατρέποντας για τρεις ημέρες τον Μύλο του Παππά σε σημείο συνάντησης για comics, εικονογράφηση, street art, animation, gaming και μουσική.

Από την Παρασκευή 4 έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, περισσότεροι από 140 καλλιτέχνες και δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στη διοργάνωση, η οποία περιλαμβάνει πέντε εκθέσεις, τρεις τοιχογραφίες και περισσότερες από 30 δράσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

Ο Francisco Fonseca κεντρικός προσκεκλημένος

Κεντρικός διεθνής προσκεκλημένος του φετινού φεστιβάλ είναι ο Πορτογάλος illustrator και street artist Francisco Fonseca, ο οποίος έχει δημιουργήσει και την επίσημη αφίσα του LACF8.

Ο Fonseca θα παρουσιάσει ατομική έκθεση στον Μύλο του Παππά, ενώ θα πραγματοποιήσει και το workshop «Building a Miniature City with Paper», στο οποίο οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μικρά χάρτινα κτίρια που θα συνθέσουν σταδιακά μια συλλογική μικροσκοπική πόλη.

Παράλληλα, θα δημιουργήσει μια νέα μεγάλη τοιχογραφία στη Λάρισα, η οποία θα παραμείνει στην πόλη και μετά το τέλος της διοργάνωσης. Στις φετινές τοιχογραφίες συμμετέχουν επίσης ο Taxis (Δημήτρης Τριμίντζιος) και ο HooDSpirit, ενώ μεταξύ των διεθνών προσκεκλημένων βρίσκεται και η Ολλανδή illustrator Eva Halfers.

Πέντε εκθέσεις στον Μύλο του Παππά

Στο πλαίσιο του LAComicsFestival θα παρουσιαστούν πέντε εκθέσεις, με έργα και θεματικές από διαφορετικά πεδία της εικονογράφησης και της οπτικής αφήγησης.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η έκθεση του Francisco Fonseca, οι «Πολυκατοικίες» των Μι Δέλτα και Δημήτρη Κρις Αγκάρα, το «Παύλος Σιδηρόπουλος: Εν Κατακλείδι», η «ΒΑΒΕΛ: Σκάβοντας, καμιά φορά βρίσκεις» του Soloup και οι «11 Κωμωδίες του Αριστοφάνη σε Κόμικς» του Τάσου Αποστολίδη.

Ο Soloup θα συμμετάσχει επίσης σε παρουσίαση για τη διαδρομή από τον «Συλλέκτη» στη «Βαβέλ», καθώς και σε εργαστήριο με θέμα τη γλώσσα και την επικοινωνιακή δύναμη των comics.

Περισσότερες από 30 δράσεις και πρόγραμμα για παιδιά

Το τριήμερο περιλαμβάνει περισσότερες από 30 δράσεις, από παρουσιάσεις βιβλίων και graphic novels μέχρι εργαστήρια comics και illustration, origami, graffiti, προσωπογραφία, doodles, gaming και δημιουργική αφήγηση.

Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος απευθύνεται στα παιδιά, με εργαστήρια και προβολές animation και τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ, σε συνεργασία με το Thessaloniki Animation Festival (TAF).

Gaming με δύο ομάδες από τη Λάρισα

Ιδιαίτερη παρουσία έχει φέτος και το gaming. Ο Άρης Δραγώνης, ιδρυτής της Dragonis Games, θα παρουσιάσει τη διαδρομή του από το 3D art μέχρι τη δημιουργία των The Shore, Eresys και Necrophosis.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, με το Necrophosis: Full Consciousness έγινε ο πρώτος Έλληνας developer που κυκλοφόρησε videogame παγκοσμίως τόσο ψηφιακά όσο και σε φυσική μορφή για PlayStation 5 και Xbox Series X|S.

Στο φεστιβάλ συμμετέχει επίσης η Behind the Hump, με έδρα τη Λάρισα, παρουσιάζοντας το υπό ανάπτυξη Forgotten Eras, ένα side-scrolling action-adventure που δημιουργείται σε Unreal Engine 5 και αντλεί στοιχεία από τη σλαβική λαογραφία.

Stand-up, συναυλίες και DJ sets

Το βραδινό πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με τους Ηλία Φουντούλη και Άγγελο Σπηλιόπουλο, οι οποίοι παρουσιάζουν στο Σινέ Μύλος τη stand-up comedy παράσταση «Τόσο Όσο».

Το Σάββατο ακολουθούν DJ set του Antonis Batzias και το live «Ροκ Κύμα» με τους Screaming Dead Balloons και Fagus, ενώ την Κυριακή το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το Closing Party «You’ll Know When You’re There».

Σταθερό σημείο της διοργάνωσης παραμένει και το Artist Alley, όπου περισσότεροι από 140 comic artists, illustrators, designers, αυτοεκδότες και ανεξάρτητοι δημιουργοί θα παρουσιάσουν comics, prints, zines, βιβλία, πρωτότυπα έργα και προσωπικά projects.

Πληροφορίες

LAComicsFestival Vol.8

4-6 Σεπτεμβρίου 2026

Μύλος του Παππά, Λάρισα

Είσοδος ελεύθερη

Η ελεύθερη είσοδος αφορά, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, και τη συμμετοχή σε ομιλίες, εργαστήρια, προβολές, live εμφανίσεις και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.

Το LAComicsFestival Vol.8 συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων, τον Σύλλογο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου και το Project ΙππόΚαμπος.