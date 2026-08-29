Την περίπτωση του Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ, εξετάζουν οι άνθρωποι του Ατρομήτου προκειμένου να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την επίθεση της ομάδας.

Ο επιθετικός από την Αϊτή δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τη νέα σεζόν και αναζητά ομάδα για να συνεχίζει την καριέρα του. Την περσινή σεζόν είχε αγωνιστεί ως δανεικός από την Ένωση στην Ρίζεσπορ.

Ο Πιερό έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με την φανέλα της οποίας μετράει 55 συμμετοχές με 10 γκολ και μία ασίστ.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Μακάμπι Χάιφα (43 γκολ και 18 ασίστ), Γκινγκάμπ (28 γκολ και 6 ασίστ) και Μουσκρόν (9 γκολ και 4 ασίστ).