Οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου αναμένεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Σάββατο 29/8 ενώ η θερμοκρασία θα πέσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στην ανατολική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και εκ νέου τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Κυριακή 30/8

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 31/8 και την Τρίτη 1/9

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.