Περισσότερους δικαιούχους βάζει από φέτος κάτω από την «ομπρέλα» της επιστροφής ενοικίου η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ενώ για περίπου 50.000 γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους ενεργοποιείται ένα ισχυρότερο μπόνους: επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Μάλιστα, για τους συγκεκριμένους εργαζομένους το όφελος μπορεί φέτος να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η αναδρομική εφαρμογή της νέας ρύθμισης, σε συνδυασμό με την τακτική επιστροφή ενοικίου, μπορεί να οδηγήσει ορισμένους δικαιούχους να εισπράξουν ποσό που αντιστοιχεί συνολικά ακόμη και σε τρία ή τέσσερα μηνιαία ενοίκια για τη διετία 2024-2025.

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά την αναδρομική ενίσχυση για τα ενοίκια του 2024. Στη συνέχεια, έως το τέλος Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει η επόμενη καταβολή για τα μισθώματα που πληρώθηκαν το 2025.

Το νέο τοπίο της επιστροφής ενοικίου, οι δικαιούχοι, τα αυξημένα εισοδηματικά όρια και τα «ψιλά γράμματα» των πληρωμών αποτυπώνονται στην απόφαση που υπογράφουν οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Περισσότεροι στην επιστροφή ενοικίου

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία διευρύνονται ανοίγοντας την πόρτα της ενίσχυσης σε περισσότερα νοικοκυριά.

Το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται:

στα 25.000 ευρώ για τον άγαμο, από 20.000 ευρώ,

στα 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, έναντι 4.000 ευρώ σήμερα,

στα 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, από 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων εφαρμόζεται στις επιστροφές ενοικίου από το 2026 και μετά, δηλαδή για μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν από το 2025 και εφεξής.

Δύο ενοίκια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Ξεχωριστό καθεστώς ισχύει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους η ετήσια ενίσχυση αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή πρακτικά σε δύο μηνιαία ενοίκια.

Η ενίσχυση καλύπτει κύρια μισθωμένη κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετεί ο εργαζόμενος, εκτός της Περιφέρειας Αττικής –με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων– και εκτός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Το ίδιο καθεστώς εφαρμόζεται και στην περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας. Εάν μέσα στο ίδιο έτος έχουν υπάρξει διαδοχικές μισθώσεις, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης αθροίζονται τα μισθώματα που καταβλήθηκαν για όλες τις κατοικίες.

Για όσους δικαιούνται παράλληλα και την υφιστάμενη επιστροφή ενός ενοικίου, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε συνολικά να φθάνει στα δύο ενοίκια.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ τον χρόνο, με το πλαφόν να προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι 50.000 δικαιούχοι

Στη διπλή επιστροφή ενοικίου εντάσσονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία στις επιλέξιμες περιοχές. Στο μέτρο περιλαμβάνονται επίσης γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, καθώς και γιατροί που υπηρετούν σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ΤΟΜΥ. Δικαιούχοι είναι ακόμη το τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, το βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οι οδηγοί και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η προθεσμία της 31ης Αυγούστου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις δηλώσεις μίσθωσης και στο Ε1, καθώς λάθη ή παραλείψεις μπορούν να μπλοκάρουν την πληρωμή. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του μισθωτή, είτε πρόκειται για κύρια είτε για δευτερεύουσα κατοικία. Ειδικά για την αναδρομική ενίσχυση που αφορά το 2025, οι δηλώσεις για ενεργές μισθώσεις του 2024 λαμβάνονται υπόψη εφόσον είχαν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Όσοι δεν έχουν συμπεριλάβει τον αριθμό της δήλωσης μίσθωσης στο Ε1 έχουν μία τελευταία ευκαιρία: μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ.

Οι πληρωμές

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται κανονικά εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Φέτος, όμως, υπάρχει μία πρόσθετη πληρωμή. Η αναδρομική ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2024 για τους περίπου 50.000 γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές θα καταβληθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Έτσι, όσοι είχαν ήδη λάβει την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025 και πληρούν τις νέες προϋποθέσεις μπορούν, μέσα από τον συνδυασμό των αναδρομικών και των νέων πληρωμών, να φθάσουν σε συνολικό όφελος έως και τεσσάρων μηνιαίων ενοικίων για τη διετία 2024-2025.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Υπάρχει όμως και αυστηρή δικλίδα ασφαλείας: εάν από τους ελέγχους προκύψουν ανακριβή στοιχεία που οδήγησαν σε αχρεώστητη καταβολή, τα ποσά επιστρέφονται εντόκως και ο δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση για τα επόμενα τρία χρόνια.