Η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσαν τα χέρια για την μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά στους «κόκκινους».

Η ομάδα της Αγγλίας θα δώσει το ποσό των 125 εκατ. ευρώ, στους Παριζιάνους, ενώ στη συμφωνία έχουν προβλεφθεί επιπλέον μπόνους που μπορούν να ανεβάσουν το συνολικό κόστος της μεταγραφής μέχρι και τα 145 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, με τις ιατρικές εξετάσεις να έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ώρες.

Ο Μπαρκολά αποτέλεσε βασικό κομμάτι της ομάδας του Λουίς Ενρίκε την περασμένη σεζόν, πραγματοποιώντας 49 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 13 γκολ και επτά ασίστ.

Ο Γάλλος επιθετικός έκανε το ξεκίνημά του σε επίπεδο πρώτης ομάδας τη σεζόν 2021-22 με την φανέλα της Λιόν και μέτρησε 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 7 γκολ και 12 ασίστ.

Έτσι το καλοκαίρι του 2023 η Παρί Σεν Ζερμέν έβγαλε από το ταμείο της 45 εκατ. ευρώ και τον έκανε δικό της. Συνολικά με την Παρί ο Μπαρκολά έχει 152 συμμετοχές με 39 γκολ και 37 ασίστ.