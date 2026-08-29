«Ποδαρικό» στον ΣΚΑΪ έκανε το πρωί του Σαββάτου (29/8) η Μίνα Καραμήτρου η οποία βρέθηκε στο πλευρό του Γιώργου Γρηγοριάδη στην παρουσίαση της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10»

Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο είπε την πρώτη καλημέρα της σεζόν στις 09:40 και η ομάδα της εκπομπής θέλησε να υποδεχθεί τη Μίνα Καραμήτρου υπό τους ήχους της Ιουλίας Καλλιμάνη, στην οποία η δημοσιογράφος έχει εκφράσει κατά καιρούς την προτίμησή της.

«Έκανες καταπληκτικά, υπέροχα που έβαλες Ιουλία Καλλιμάνη» είπε η παρουσιάστρια, με τον Γιώργο Γρηγοριάδη να της απαντά χαριτολογώντας: «Στα αντίθετα που έλκονται. Το έκανα εντελώς τυχαία, επειδή το ήθελες εσύ».

«Θα είμαστε εδώ από τις 10 παρά με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Το σλόγκαν μας είναι “αξίζει τον χρόνο σας η ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα”. Και τα σκυλιά δεμένα» επεσήμανε η Μίνα Καραμήτρου, δίνοντας την πάσα για να ξεκινήσει η πρώτη εκπομπή της σεζόν.