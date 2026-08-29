Σε έναν δύσκολο συνδυασμό αυξημένου κόστους, χαμηλής ζήτησης και περιορισμένης ρευστότητας βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ολοένα μεγαλύτερο μέρος των επιβαρύνσεων να περνά τελικά στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής.

Η εικόνα που αποτυπώνει το Εξαμηνιαίο Δελτίο Οικονομικού Κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι χαρακτηριστική: τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές τους μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, την ώρα που επίσης τέσσερις στις δέκα είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται και σχεδόν οι μισές βρέθηκαν με λιγότερη ρευστότητα.

Ειδικότερα, το 40,3% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αυξήσεις τιμών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Στον αντίποδα, μόλις το 7,2% μείωσε τις τιμές, ενώ το 51,3% δεν πραγματοποίησε κάποια μεταβολή.

Η εξέλιξη ανακόπτει την αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που είχε παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα πέντε εξάμηνα και επαναφέρει την εικόνα στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το πρώτο μισό του 2023.

Και οι ενδείξεις για τη συνέχεια δεν παραπέμπουν σε γρήγορη αλλαγή του σκηνικού. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, το 27,2% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα προχωρήσει σε νέες ανατιμήσεις και το 58,5% ότι θα διατηρήσει σταθερές τις τιμές. Μειώσεις περιμένει μόλις το 5,5%.

Πίεση από ρεύμα, καύσιμα και πρώτες ύλες

Η βασική αιτία των ανατιμήσεων εντοπίζεται στην αύξηση του λειτουργικού κόστους. Σε σύγκριση με το 2025, ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια δηλώνει ότι πληρώνει το 73,3% των επιχειρήσεων, ενώ για τα καύσιμα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 73,2%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στις πρώτες ύλες και τις προμήθειες, όπου αυξήσεις αναφέρει το 77,5%.

Η μέση επιβάρυνση που υπολογίζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις φθάνει στο 26,03% για το ηλεκτρικό ρεύμα, στο 27,75% για τα καύσιμα και στο 24,75% για πρώτες ύλες και προμήθειες.

Το εμπόριο εμφανίζει τη μεγαλύτερη τάση μετακύλισης του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές, καθώς ανατιμήσεις έκανε το 44,9% των επιχειρήσεων. Ακολουθούν μεταποίηση και βιοτεχνία με 41,4% και οι υπηρεσίες με 36%.