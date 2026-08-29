Στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor έχουν στρέψει το βλέμμα τους άπαντες στον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν το δύο στα δύο στο νέο πρωτάθλημα της Super League.

Ο Λορέντσο Σιπιόνι μάλιστα μίλησε στην κάμερα της «Nova» για το αυριανό ματς στην Τρίπολη, αλλά και για την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σιπιόνι:

Ήρθες από τον πάγκο κόντρα στον Ατρόμητο και έδειξες τρομερή διάθεση, όπως πάντα. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Πώς νιώθεις και σε τι κατάσταση βρίσκεσαι; «Η αλήθεια είναι ότι σε ατομικό επίπεδο νιώθω πολύ καλά και ελπίζω ότι απέναντι στον Αστέρα θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Τι δυσκολίες περιμένεις από αυτό το παιχνίδι; «Οι αντίπαλες ομάδες, όταν παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό, πάντα τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι πάντα κάτι που λειτουργεί υπέρ τους.

Δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα «κίνδυνο», αλλά σίγουρα τους δίνει ένα επιπλέον κίνητρο. Εμείς, βέβαια, επίσης τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και θα χρειαστεί να παλέψουμε πολύ για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Είσαι ακόμη νέος, αλλά έχεις ήδη αποκτήσει εμπειρία στον Ολυμπιακό. Ποια στοιχεία θεωρείς ότι πρέπει να βγάλεις στο παιχνίδι σου, τόσο για να εξελιχθείς όσο και για να βρεις τον χώρο σου μέσα στην ομάδα; «Πιστεύω ότι πρέπει να παίξουμε με προσωπικότητα.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει από το πρώτο λεπτό με στόχο να κερδίσει το παιχνίδι, να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και προσεκτικός σε κάθε επιθετική ενέργεια του αντιπάλου.

Πιστεύω ότι, αν παίξουμε με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, λόγω της ομάδας που είμαστε και της ποιότητας των παικτών που διαθέτουμε».