Το έντερο δεν χρειάζεται «μαγικές» φόρμουλες, εξαντλητικές αποτοξινώσεις ή ένα ντουλάπι γεμάτο συμπληρώματα για να λειτουργεί σωστά. Παρότι το πεπτικό σύστημα μπορεί να αντέξει πολλές καθημερινές παρασπονδίες, ορισμένες συνήθειες που μοιάζουν ακίνδυνες – ή ακόμη και ωφέλιμες – ενδέχεται τελικά να επιδεινώνουν την καούρα, το φούσκωμα και τη δυσκοιλιότητα ή να δημιουργούν μια ψευδαίσθηση υγιεινής προσέγγισης, καθυστερώντας την αναζήτηση της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.

Μέσα στον θόρυβο γύρω από τα προβιοτικά, τις στερητικές δίαιτες και τα πολυδιαφημισμένα σκευάσματα για την «επανεκκίνηση» του εντέρου, η πραγματικά χρήσιμη συμβουλή συχνά χάνεται πίσω από υποσχέσεις για γρήγορα αποτελέσματα. Γαστρεντερολόγοι στο Eating Well ξεχωρίζουν τέσσερις διαδεδομένες πρακτικές που αξίζει να σταματήσετε – και προτείνουν απλούστερες, πιο ασφαλείς κινήσεις για να υποστηρίξετε ουσιαστικά την υγεία του εντέρου σας.

1. Τρώτε ένα μεγάλο γεύμα λίγο πριν κοιμηθείτε

Εάν εμφανίζετε συχνά καούρα τη νύχτα, προσέξτε πόσο κοντά στην ώρα του ύπνου καταναλώνετε το βραδινό σας. Όταν το στομάχι είναι γεμάτο, αυξάνονται οι πιθανότητες παλινδρόμησης, ενώ η κατάκλιση επιδεινώνει την κατάσταση.

Ειδικοί συνιστούν στα άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση να αποφεύγουν τα γεύματα δύο έως τρεις ώρες πριν από τον ύπνο και να παραμένουν σε όρθια θέση μετά το γεύμα. Όπως εξηγούν οι γαστρεντερολόγοι η κατανάλωση μεγάλων γευμάτων ακριβώς πριν από τον ύπνο εμποδίζει τη σωστή κένωση του στομάχου, αυξάνοντας την παλινδρόμηση, το φούσκωμα και την κόπωση.

Εάν η καούρα εμφανίζεται τόσο συχνά ώστε να βασίζεστε τακτικά σε αντιόξινα ή να αλλάζετε τον τρόπο με τον οποίο κοιμάστε για να την περιορίσετε, συζητήστε το με τον γιατρό σας. Η συχνή παλινδρόμηση ενδέχεται να χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση και όχι προσωρινές λύσεις ανακούφισης.

2. Αναζητάτε συμπληρώματα προβιοτικών

Η λέξη «προβιοτικό» στην ετικέτα ενός προϊόντος αποκαλύπτει πολύ λιγότερα απ’ όσα πιθανότατα πιστεύετε για το τι μπορεί πραγματικά να προσφέρει. Διαφορετικά στελέχη προβιοτικών έχουν μελετηθεί για διαφορετικά πεπτικά προβλήματα. Επομένως, δύο συμπληρώματα που βρίσκονται δίπλα δίπλα στο ράφι μπορεί να υποστηρίζονται από εντελώς διαφορετικά επιστημονικά δεδομένα.

Επιπλέον, ο μεγαλύτερος αριθμός στελεχών ή μονάδων σχηματισμού αποικιών, γνωστών ως CFU, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν θα βοηθήσει στο σύμπτωμα που προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε.

Γαστρεντερολόγοι επισημαίνουν ότι τα κατάλληλα στελέχη προβιοτικών διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση κάθε ανθρώπου. Συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα πιθανά οφέλη ενός προϊόντος ισχύουν για όλα τα προϊόντα που διαφημίζονται ως κατάλληλα για την «υγεία του εντέρου».

Εάν σκέφτεστε να πάρετε κάποιο προβιοτικό, συζητήστε με έναν επαγγελματία υγείας εάν είναι κατάλληλο για εσάς και ποιος τύπος ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

3. Παραμένετε σε περιοριστική δίαιτα περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται

Σε μια δίαιτα αποκλεισμού, όπως η δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε FODMAP (ομάδα υδατανθράκων βραχείας αλυσίδας και σακχαροαλκοολών), ο περιορισμός έχει σκοπό να σας βοηθήσει να εντοπίσετε ποιες τροφές πυροδοτούν τα συμπτώματά σας. Μόλις υπάρξει βελτίωση, οι τροφές πρέπει να επανεισάγονται συστηματικά, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιους τύπους FODMAP αντιδρά πραγματικά ο οργανισμός και ποιοι μπορούν να παραμείνουν στη διατροφή σας.

Η φάση της επανεισαγωγής μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στον αριθμό των τροφών που τελικά θα χρειαστεί να αποφεύγετε. Μελέτες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι που ακολουθούν δίαιτα χαμηλή σε FODMAP δεν χρειάζεται να αποκλείσουν μόνιμα όλους τους τύπους τους. Τα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου μπορεί να αντιδρούν σε ορισμένους τύπους FODMAP, αλλά να ανέχονται άλλους. Γι’ αυτό και το στάδιο της επανεισαγωγής είναι τόσο σημαντικό.

Γαστρεντερολόγοι εκφράζουν ανησυχία για την αντίληψη ότι όλοι χρειάζονται μια «αποτοξίνωση» ή μια αυστηρή δίαιτα αποκλεισμού. Η παραμονή στην αυστηρή φάση για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγκαίο μπορεί να σας οδηγήσει να αποφεύγετε τροφές που στην πραγματικότητα δεν σας προκαλούν κάποιο πρόβλημα, περιορίζοντας τόσο την ποικιλία όσο και τη θρεπτική αξία της διατροφής σας.

Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν συνέπειες για το μικροβίωμα του εντέρου. Έρευνες υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή μιας δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε FODMAP μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ορισμένων ωφέλιμων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Bifidobacteria. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη δίαιτα είναι από τη φύση της επιβλαβής για το εντερικό μικροβίωμα. Αποτελεί, όμως, έναν ακόμη λόγο για να επανεισάγονται οι τροφές που είναι ανεκτές, αντί να διατηρείται επ’ αόριστον η πιο περιοριστική εκδοχή της.

4. Κάνετε «καθαρισμούς» και αποτοξινώσεις του εντέρου

Οι καθαρισμοί και οι δίαιτες αποτοξίνωσης προωθούνται συχνά ως ένας τρόπος να κάνετε «επανεκκίνηση» στο έντερό σας. Είναι, όμως, απίθανο να αντιμετωπίσουν την πραγματική αιτία για την οποία το πεπτικό σας σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Ορισμένες μέθοδοι απλώς αυξάνουν τις κενώσεις μέσω καθαρτικών, υποκλυσμών ή πλύσεων του παχέος εντέρου. Έτσι μπορεί να δημιουργείται η εντύπωση ότι κάποια βλαβερή ουσία «αποβλήθηκε» από το σώμα.

Οι γαστρεντερολόγοι προειδοποιούν ειδικά για τις αποτοξινώσεις με χυμούς και τα λεγόμενα «detox» αφεψήματα, καθώς δεν υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα αποτοξίνωσης ή καθαρισμού απομακρύνουν τοξίνες από τον οργανισμό.

Ορισμένες από αυτές τις πρακτικές μπορεί, μάλιστα, να προκαλέσουν προβλήματα. Τα προϊόντα που περιέχουν καθαρτικά μπορούν να οδηγήσουν σε διάρροια και αφυδάτωση, ενώ οι διαδικασίες καθαρισμού του παχέος εντέρου συνδέονται με κινδύνους όπως οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών και, σε σπάνιες περιπτώσεις, ο τραυματισμός του εντέρου.

Εάν στρέφεστε σε κάποια αποτοξίνωση εξαιτίας δυσκοιλιότητας, φουσκώματος ή άλλου επαναλαμβανόμενου συμπτώματος, είναι ασφαλέστερο να αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα απευθείας με τη βοήθεια γιατρού.

Τι μπορείτε να κάνετε πραγματικά για την υγεία του εντέρου

Η υγεία του εντέρου εξαρτάται συνήθως λιγότερο από εξειδικευμένα προϊόντα και περισσότερο από σταθερές συνήθειες που βοηθούν την πέψη να λειτουργεί φυσιολογικά.

Αντί να καταφεύγετε σε γρήγορες λύσεις ή υπερβολικά περιοριστικές προσεγγίσεις, επικεντρωθείτε σε απλές πρακτικές που υποστηρίζουν καθημερινά το πεπτικό σύστημα.

Αυξήστε σταδιακά τις φυτικές ίνες. Φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης, φασόλια, φακές, ξηροί καρποί και σπόροι αποτελούν καλές πηγές φυτικών ινών. Εάν καταναλώνετε μικρή ποσότητα, αυξήστε την ποσότητα πρόσληψης προοδευτικά, καθώς η απότομη αύξηση μπορεί να προκαλέσει αέρια, ενοχλήσεις και φούσκωμα.

Πίνετε αρκετά υγρά. Τα υγρά βοηθούν τις φυτικές ίνες να συγκρατούν νερό, διατηρώντας τα κόπρανα πιο μαλακά και διευκολύνοντας την αποβολή τους. Οι ανάγκες κάθε ανθρώπου σε υγρά διαφέρουν ανάλογα με το σωματικό μέγεθος, το επίπεδο δραστηριότητας, την κατάσταση της υγείας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Κινηθείτε τακτικά και μην συγκρατείτε την ανάγκη για τουαλέτα. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Αντίθετα, η επανειλημμένη αναβολή της κένωσης μπορεί να συμβάλει στην εμφάνισή της. Οι γαστρεντερολόγοι συνιστούν να ανταποκρίνεστε στην ανάγκη για τουαλέτα αντί να τη συγκρατείτε συστηματικά.

Συνοψίζοντας…

Πολλές συμβουλές για την «υγεία του εντέρου» ενθαρρύνουν πρακτικές που ίσως δεν χρειάζεστε. Η λήψη ενός προβιοτικού ή ο αποκλεισμός ολόκληρων ομάδων τροφίμων μπορεί να ακούγεται ωφέλιμος, αλλά τέτοιες συνήθειες ενδέχεται τελικά να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό στο πεπτικό σύστημα.

Οι βασικές πρακτικές μπορεί να μην ακούγονται τόσο εντυπωσιακές, αποτελούν όμως καλύτερη αφετηρία: καταναλώστε φυτικές ίνες, πίνετε αρκετά υγρά, κινηθείτε τακτικά και παρατηρήστε επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όπως η παλινδρόμηση μετά τα γεύματα.

Εάν το φούσκωμα, η δυσκοιλιότητα, η καούρα ή κάποιο άλλο σύμπτωμα επιστρέφει συστηματικά, ζητήστε ιατρική αξιολόγηση αντί να προσπαθείτε επανειλημμένα να το αντιμετωπίσετε με συμπληρώματα, περιοριστικές δίαιτες ή κάποια υποτιθέμενη «επανεκκίνηση» του εντέρου.