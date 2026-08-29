Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 29/8 σε εγκαταλελειμμένο τετραώροφο κτίριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 9:30 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά εντοπίζεται στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του κτιρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της. Για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω των επιχειρήσεων κατάσβεσης, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σολωμού από το ύψος της οδού Μάρνη, καθώς και στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη.