Θλίψη έχει προκαλέσει στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ο αιφνίδιος θάνατος 48χρονου αναισθησιολόγου την ώρα που βρισκόταν σε εφημερία.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ο γιατρός εντοπίστηκε νεκρός το πρωί στο δωμάτιο εφημερίας από συνάδελφό του, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού οκτώ ετών, ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει παράλληλα το ζήτημα της εργασιακής εξουθένωσης των υγειονομικών, χωρίς ωστόσο να συνδέει αιτιωδώς τον θάνατο του γιατρού με αυτήν πριν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Θρήνος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. 48χρονος συνάδελφος αναισθησιολόγος, ο οποίος βρισκόταν σε εφημερία, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας από συνάδελφό του που πήγε να τον αντικαταστήσει.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός μικρού παιδιού, ηλικίας οκτώ ετών. Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Χθες το βράδυ συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της εφημερίας και το πρωί η συνάδελφός του τον βρήκε νεκρό, κάτω από το κρεβάτι, στο δωμάτιο εφημερίας. Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Πάντα, όμως, η δική μας σκέψη σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση.

Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του Νοσοκομείου Μεσολογγίου».