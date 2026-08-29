Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει ξεκινήσει στο Ισπανικό πρωτάθλημα με δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και στο εσωτερικό της ομάδα υπάρχει κρίση, αλλά όχι για αγωνιστικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα με την Μπαρτσελόνα και την ήττα με 2-0, οι παίκτες της Βασκικής ομάδας προχώρησαν σε μία κίνηση διαμαρτυρίας αποφασίζοντας να μην κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων των συλλόγων στην La Liga, καθώς η παρουσία ποδοσφαιριστών σε δηλώσεις και τηλεοπτικές υποχρεώσεις συνδέεται με το οικονομικό μπόνους που λαμβάνουν οι ομάδες στο τέλος της σεζόν.

Όσον αφορά το γεγονός που οδήγησε τους ποδοσφαιριστές για να προχωρήσουν σε αυτή τη κίνηση, ήταν η απόφαση της διοίκησης να καταργήσει τα έξι δωρεάν εισιτήρια που λάμβανε κάθε ποδοσφαιριστής για τους εντός έδρας αγώνες στο Σαν Μαμές.

Έτσι, οι παίκτες επέλεξαν το μποϊκοτάζ προς τα ΜΜΕ ως μέσο πίεσης προς τη διοίκηση, προκειμένου να πάρει πίσω την απόφαση.