Σε συμφωνία με τον Έντσο Φερνάντες έφτασε η Μάντσεστερ Σίτι και πλέον θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για την απόκτησή του.

Η ομάδα του Λονδίνου, δεν πρόκειται να παραχωρήσει εύκολα τον Αργεντίνο, καθώς τον Ιανουάριο του 2023 είχε δαπανήσει 121 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπενφίκα.

Μάλιστα, στην Αγγλία επισημαίνουν ότι η Τσέλσι δεν θα ρίξει τις απαιτήσεις της κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ.

Η Σίτι, που θέλει τον Έντσο Φερνάντες για να αντικαταστήσει τον Ρόδρι θα χρειαστεί να πληρώσει αρκετά εκατομμύρια, την στιγμή που η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της.