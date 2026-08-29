Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα αγόρι 9 ετών, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία της Μαραθιάς, στην Ηλεία. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας του.

Σύμφωνα με το ilialive το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν ο 9χρονος, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού και να έχασε τις αισθήσεις του. Στην παραλία έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες για να επαναφέρουν το παιδί. Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση ανάνηψης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, αναφέροντας ότι «το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει». Σύμφωνα με την ανάρτησή του, το αγόρι ανέκτησε σφυγμό και πίεση, άρχισε να αντιδρά και να ανοιγοκλείνει τα μάτια του.

Μετά την αρχική αντιμετώπιση στην Αμαλιάδα, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του παιδιού για εξειδικευμένη νοσηλεία. Νεότερα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του.