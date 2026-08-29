Η οικογένεια υπαξιωματικού της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, ο οποίος απήχθη στις αρχές αυτού του μήνα στην Κολομβία, δεν έχει λάβει ως αυτό το στάδιο ούτε απαίτηση για την καταβολή λύτρων, ούτε απόδειξη ζωής από πλευράς των απαγωγέων του, ενημέρωσε χθες Παρασκευή 28/8 το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας.

«Προς το παρόν, δεν προβλέπεται η διεξαγωγή καμίας στρατιωτικής επιχείρησης για τη διάσωσή του», πρόσθεσε ο Κολομβιανός συνταγματάρχης Μαουρίσιο Οσόριο, επικεφαλής μονάδας ειδικευμένης στην αντιμετώπιση υποθέσεων απαγωγών.

Ο δεκανέας της Λεγεώνας των Ξένων, ο Χοσέ Ολζέρ Μέλο Τσάρι, απήχθη την 6η Αυγούστου, ενώ κυκλοφορούσε σε δρόμο στον νομό Ναρίνιο, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με εσωτερική αναφορά του κολομβιανού στρατού το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση του AFP.

Ο υπαξιωματικός, κάπου 30 ετών, είχε φτάσει στη χώρα την προηγουμένη της απαγωγής· ταξίδεψε μαζί με γυναίκα, η οποία απήχθη μαζί του, αλλά απελευθερώθηκε ώρες αργότερα, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Οσόριο.

Η απαγωγή αποδίδεται σε διαφωνούντες των πρώην FARC, ή Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας, που αρνήθηκαν να υπογράψουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 με την τότε κυβέρνηση, που οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση της οργάνωσης αυτής, σύμφωνα με την αναφορά.

Οι αντάρτες τον απήγαγαν όταν συνειδητοποίησαν ότι ανήκει στις τάξεις της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο στρατός της Κολομβίας εκτιμά πως ο δεκανέας –στη Λεγεώνα για τέσσερα χρόνια, σε άδεια από τη μονάδα του, που επισκεπτόταν τη χώρα από όπου κατάγεται– μπορεί να κρατείται μαζί με άλλους στρατιωτικούς, αιχμαλώτους των ανταρτών, σε τομέα των Άνδεων.

Το υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας σημείωσε πως ο υπαξιωματικός δεν έχει τη γαλλική υπηκοότητα.

Η άδεια που είχε λάβει προέβλεπε πως θα παρέμενε στην επικράτεια της μητροπολιτικής Γαλλίας, όχι πως θα ταξίδευε στην Κολομβία, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η απαγωγή αποδίδεται σε παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC με επικεφαλής τον αποκαλούμενο Ιβάν Μορδίσκο – τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στην Κολομβία.

Ένοπλες οργανώσεις που δρουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων προβαίνουν συχνά σε απαγωγές, είτε για να αποσπάσουν λύτρα είτε για να ασκήσουν πίεση στις αρχές.

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, διαμηνύει αφού ανέλαβε την εξουσία στις αρχές του μήνα πως θα ασκήσει πολιτική χωρίς κανένα έλεος εναντίον παρατάξεων ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.