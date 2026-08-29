Το έργο του Αλμπέρ Καμύ «Οι Δίκαιοι» ανεβάζει ο Γιάννης Κακλέας, τη νέα θεατρική σεζόν, στο θέατρο Αποθήκη. Πρόκειται για ένα θεατρικό πολιτικό-φιλοσοφικό δοκίμιο όπου η δικαιοσύνη, ο αγώνας εναντίον κάθε καταπιεστικού καθεστώτος, η ανάδειξη της κοινωνικής αδικίας αλλά και η έννοια της αγάπης για ζωή, ο έρωτας, η ανιδιοτέλεια και η θυσία για το ιδανικό της ελευθερίας αποτελούν τα θεμελιώδη θέματα του έργου, αναδεικνύοντας έτσι την έντονη διαχρονικότητα του!

Το έργο «Οι Δίκαιοι» βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα, συγκεκριμένα στη δολοφονία του Μεγάλου Δούκα Σεργκέι Αλεξάντροβιτς της Ρωσίας το 1905, από μια ομάδα σοσιαλιστών επαναστατών.

Πρόκειται για ένα πολιτικό κείμενο-ντοκουμέντο που θέτει το βασικό θέμα της εξέγερσης απέναντι σε ένα καθεστώς βίαιο, σε ένα καθεστώς ανελευθερίας. Ένα κείμενο που δεν αγγίζει απλώς πολιτικά και κοινωνικά θέματα αλλά εμβαθύνει σε ζητήματα αξιοπρέπειας, ανθρωπισμού και ηθικής στάσης μέσα από μια βαθιά υπαρξιακή διάσταση που οριοθετεί η σκέψη του ακτιβιστή – φιλόσοφου Αλμπέρ Καμύ.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Αλμπέρ Καμύ

Μετάφραση: Ρίτα Κολαίτη

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Στη διανομή συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βερόνικα Δαβάκη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Τζούλη Σούμα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Χρήστος Τσάβος και Νίκος Δερτιλής.

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή 20:00, Πέμπτη έως Παρασκευή 21:00 και Σάββατο 18:00 & 21:00

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

VIP 20,00 €

Α ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 18,00 €

Β ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 16,00 €

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) στην Πλατεία Β ζώνη :14€

Προπώληση: more.com

Θέατρο Αποθήκη

Σαρρή 40, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο:211 1000365