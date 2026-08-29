Το πακέτο για το 2027 αναμένεται να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο, επεσήμανε σε συνέντευξη του ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, αναφορικά με όσα προαναγγέλλει η Κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ.

Ξεχωριστό λογαριασμό χαρακτήρισε ο κ. Τσάπαλος τις ανακοινώσεις για μέτρα σε βάθος τετραετίας προσθέτοντας ότι αναμένονται σημαντικές παρεμβάσεις για αδικίες που πρέπει να αμβλυνθούν αλλά και για μεταρρυθμίσεις με στόχο περαιτέρω επενδύσεις και μείωση της ανεργίας.

«Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας και γενικότερα το επιχειρείν, θα είναι στο επίκεντρο χωρίς να ξεχνάμε το συνταξιούχο, τον μισθωτό, τον αγρότη και κάθε νέο. Όλοι θα δουν να αποτυπώνεται ο εαυτός τους στην ομιλία του πρωθυπουργού», δήλωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Μισθωτός ή συνταξιούχος με κατώτατο μισθό πλήρωνε στο παρελθόν μεγαλύτερο φόρο από έναν ελεύθερο επαγγελματία και θέλουμε ο πολίτης να δει τη συνέπειά του να μεταφράζεται και σε φορολογική ελάφρυνση», εξήγησε ο κ. Τσάπαλος συμπληρώνοντας πως «όσο πιο συνεπής είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας στον τρόπο που συνδιαλλέγεται με την εφορία τόσο μεγαλύτερη ωφέλεια θα έχει».

Με παράδειγμα τα τεκμήρια διευκρίνισε: «Έχουμε φτάσει μετά από 3 χρόνια σκληρής δουλειάς και πολιτικού κόστους να μπορούμε να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή και άρα μπορούμε να πούμε ότι το τεκμήριο μπορεί, όχι να καταργηθεί εν συνόλω, αλλά να εξορθολογιστεί».