Με απόσταση μίας μόλις εβδομάδας από την παρουσία του στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, επιχείρησε να αναδείξει το μοντέλο διακυβέρνησης της ΝΔ, το οποίο, όπως τόνισε, στηρίζεται στην αξιοπιστία, δίνοντας έμφαση και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Αποκρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για το σχέδιο απολιγνιτοποίησης, υπεραμύνθηκε της απόφασής του, λέγοντας ότι παρά την επιφυλακτικότητα και τον σκεπτικισμό που υπήρχε στην τοπική κοινωνία, στο δια ταύτα θα ωφεληθεί, καθώς έχουν εξασφαλιστεί πόροι για νέες θέσεις εργασίας και, εν προκειμένω, περισσότερες από όσες έχουν χαθεί.

Με προοπτική στο μέλλον, επισήμανε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο να το ατενίζει με αισιοδοξία, και αυτό γιατί το τελικό ισοζύγιο θα είναι θετικό.

Και αυτή ήταν μόνο η αρχή, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι αποκλειστικά επικεντρωμένο στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ωστόσο για το επόμενο διάστημα καταρτίζει πυκνό πρόγραμμα περιοδειών σε όλη την Ελλάδα.

Στη ΝΔ αυτό που θέλουν επίσης να καταδείξουν είναι ότι όλα εξελίσσονται βάσει ενός καλά οργανωμένου κυβερνητικού πλάνου, σε αντίθεση με τους πολιτικούς τους αντιπάλους, οι οποίοι ακολουθούν παλαιοκομματικές και ξεπερασμένες πρακτικές.

Προανήγγειλε και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές

Και γι’ αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους πολίτες της Κοζάνης, τους κάλεσε να επιλέξουν τη ΝΔ της «σταθερότητας και της προκοπής» ή κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστή να «φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης», χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα.

Μάλιστα, προανήγγειλε και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ανεβάζοντας τον πήχη πάνω από τα 950 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι τα μέτρα έχουν «κλειδώσει» και πως η εικόνα των δημοσιονομικών είναι καλύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν.

«Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ».

Η φετινή ΔΕΘ, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, θα είναι κάτι περισσότερο από το καθιερωμένο οικονομικό ραντεβού του Σεπτεμβρίου αλλά μια ευκαιρία να γίνει ένας απολογισμός των 7 ετών διακυβέρνησης και πόσο συνεπής ήταν η ΝΔ στις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, αλλά και το κατάλληλο μέρος για να περιγραφεί ο οδικός χάρτης προς το μέλλον.

Η χθεσινή περιοδεία, σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργού, θα αποτελέσει μοντέλο για εκείνες που θα ακολουθήσουν έως τις κάλπες, με την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνεται στους πολίτες, να ακούει τα προβλήματά τους και να περιγράφει το σχέδιό του για την κάθε πόλη ξεχωριστά. Από τους βασικούς στόχους της κυβερνώσας παράταξης είναι να δώσει προοπτική και ελπίδα, όχι μέσα από ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά αποτελέσματα.