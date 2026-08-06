Η Λεβερκούζεν θέλει να ενισχυθεί στην άμυνα και ένας από τους στόχους της είναι ο Ντίνος Μαυροπάνος, μετά τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στη Γερμανία και συγκεκριμένα στις Νυρεμβέργη και Στουτγκάρδη, πριν πάρει μεταγραφή στη Γουέστ Χαμ το 2023, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο.

Η περασμένη σεζόν, όμως, ήταν πολύ κακή για τα «σφυριά» καθώς δεν απέφυγαν τον υποβιβασμό από την Premier League στην Championship, με συνέπεια να είναι αβέβαιο το μέλλον πολλών παικτών, με τον Μαυροπάνο να είναι ένας εξ αυτών.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ σε Αγγλία και Γερμανία, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός είναι στόχος της Λεβερκούζεν, χωρίς όμως προς το παρόν να έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση, είτε προς τον ίδιο είτε προς τη Γουέστ Χαμ.