Η ΑΕΚ επισημοποίησε με τη σχετική ανακοίνωση την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλις, ο οποίος… συστήθηκε στους οπαδούς απαντώντας σε οκτώ ερωτήσεις.

Η Ένωση συνεχίζει τις κινήσεις για την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν με στόχο να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα και να αγωνιστεί στο Champions League και ο διεθνής Ούγγρος χαφ είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα.

Ο Βιτάλις είναι και τυπικά, πλέον, παίκτης της ΑΕΚ και η ΠΑΕ φρόντισε να τον… συστήσει στους οπαδούς, κάνοντας του οκτώ ερωτήσεις.

Οι απαντήσεις του Ούγγρου χαφ

Το παρατσούκλι σου: «Βίτου».

Αγαπημένο φαγητό: «Πίτσα».

Περιέγραψε τον εαυτό σου με μία λέξη: «Πάθος και νοοτροπία».

Αγαπημένο χόμπι: «Να βλέπω σειρές».

Ποδοσφαιρικό ίνδαλμα: «Ζόλταν Γκέρα».

Γκολ ή ασίστ: «Ασίστ».

Σπίτι ή ταξίδια: «Ταξίδια».

Πρώτο πράγμα που κάνεις μετά από ματς: «Ξαναβλέπω τον αγώνα».