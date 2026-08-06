Ο Γιαν Ντιομαντέ αποτελεί και επισήμως πλέον την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή του.

Ο 19χρονος εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος αποτελούσε στόχο και των Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν, είχε συμφωνήσει σε όλα με τη «βασίλισσα» και περίμενε να ανάψει το πράσινο φως και η Λειψία.

Οι Γερμανοί είχαν δώσει 20 εκατ. ευρώ πέρυσι για τον αποκτήσουν και μέσα σε ένα χρόνο τον πουλάνε για 125 εκατ. ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί και να πάει στα 140 εκατ. ευρώ, μέσω των μπόνους που προβλέπονται.

Αυτό σημαίνει πως ο Ντιομαντέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2033, αποτελεί πλέον την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ, καθώς συνεχίζεται η ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν.

Πλην του Ιβοριανού εξτρέμ, οι Μαδριλένοι έχουν αποκτήσει και τους Κουκουρέγια, Έσπι, Ντάμφρις, Κονατέ και Μπερνάντο Σίλβα.