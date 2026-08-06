Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Χαλκίδα, όταν μια γυναίκα έπεσε στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το επικίνδυνο συμβάν έγινε αμέσως αντιληπτό από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν το 112, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, το ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε σε θρίλερ, όμως η άμεση επέμβαση ενός λουόμενου και των λιμενικών αποδείχθηκε σωτήρια. Την προσέγγισαν ταχύτατα στο νερό και κατάφεραν να την ανασύρουν ζωντανή.

Η γυναίκα διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας της ή τα ακριβή αίτια της πτώσης, ενώ οι Αρχές διενεργούν προανάκριση.