Το EEA Civil Society Fund Greece, ύψους €14,3 εκατ., ξεκίνησε επίσημα με την εκδήλωση έναρξης την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και δημόσιων και θεσμικών φορέων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο των EEA Grants και αποτελεί μέρος της συνεισφοράς των τριών δωρητριών χωρών για μια πιο δημοκρατική, συμπεριληπτική και ανθεκτική Ευρώπη. Στόχος του EEA Civil Society Fund Greece είναι η προώθηση μιας δυναμικής και ανθεκτικής Κοινωνίας των Πολιτών που προστατεύει και προάγει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαχειριστής επιχορήγησης του EEA Civil Society Fund στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη από κοινού με το SolidarityNow.

Το EEA Civil Society Fund Greece μέσω συνολικά 12 ανοιχτών προσκλήσεων επιχορήγησης, θα χρηματοδοτήσει περισσότερα από 120 έργα, θα υποστηρίξει οργανώσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία και προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητα των οργανώσεων να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και να συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο.

Ανοικτές προσκλήσεις επιχορήγησης

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι τέσσερις πρώτες ανοιχτές προσκλήσεις επιχορήγησης του προγράμματος, συνολικού ύψους €5,1 εκατ., για τις εξής θεματικές προτεραιότητες:

Προώθηση της Πολυφωνίας των Μέσων Ενημέρωσης και Ενίσχυση της Ακεραιότητας της Πληροφόρησης – €800.000 , για τη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ακεραιότητα της πληροφόρησης.

, για τη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ακεραιότητα της πληροφόρησης. Προώθηση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Καταπολέμησης των Διακρίσεων – €2 εκατ. , για τη στήριξη έργων που ενισχύουν την προστασία και προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και δράσεων άμεσης απόκρισης σε επείγουσες προκλήσεις.

, για τη στήριξη έργων που ενισχύουν την προστασία και προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και δράσεων άμεσης απόκρισης σε επείγουσες προκλήσεις. Οργανωσιακές Επιχορηγήσεις προς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που Προάγουν τη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – €2,2 εκατ. , για τη στήριξη της θεσμικής ικανότητας, της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας εδραιωμένων οργανώσεων.

, για τη στήριξη της θεσμικής ικανότητας, της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας εδραιωμένων οργανώσεων. Δράσεις Ενεργού Συμμετοχής των Πολιτών – €100.000, για τη στήριξη μικρών οργανώσεων στην υλοποίηση συμμετοχικών και συμπεριληπτικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 15 Δεκεμβρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες για τις ανοιχτές προσκλήσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες εδώ.

Ένας νέος κύκλος στήριξης και συνεργασίας

Στην εκδήλωση έναρξης του EEA Civil Society Fund Greece, το οποίο θα διαρκέσει ως το 2031, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δράσεις του και τα διαφορετικά εργαλεία μέσω των οποίων θα στηριχθούν οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών: τα Προγράμματα Ανάπτυξης Ικανοτήτων, Περιφερειακής Συνεργασίας και Διμερών Συνεργασιών, τα οποία θα προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη οργανωσιακών ικανοτήτων, τη δικτύωση και τη συνεργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

O Στέλιος Ζαββός, Πρόεδρος του SolidarityNow, η A.E. Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Harriet Elisabeth Berg και η Αθηνά Δεσύπρη, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση με θέμα «Αξιοπιστία της Ενημέρωσης και Ανθρώπινα Δικαιώματα», με τη συμμετοχή του Πρέσβη Jan Braathu, Εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, και του Λίνου-Αλέξανδρου Σισιλιάνου, Προέδρου του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης σε αξιόπιστη ενημέρωση, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων για τη λειτουργία μιας ισχυρής και ανθεκτικής δημοκρατίας.

Το κατάμεστο Ωδείο Αθηνών στην εκδήλωση έναρξης του EEA Civil Society Fund Greece

Χαιρετισμό απηύθυναν η Αθηνά Δεσύπρη, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ο Στέλιος Ζαββός, Πρόεδρος του SolidarityNow, και η Α.Ε. Harriet Elisabeth Berg, Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα.

«Η σημερινή έναρξη του EEA Civil Society Fund Greece σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου και σημαντικού κεφαλαίου για την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα», ανέφερε η Αθηνά Δεσύπρη, ευχαριστώντας τις δωρήτριες χώρες για τη διαχρονική στήριξή τους στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Κοινωνία των Πολιτών στη χώρα μας. Αναφερόμενη στην επιλογή του Ιδρύματος Μποδοσάκη, για τρίτη φορά, ως Διαχειριστή Επιχορήγησης προγράμματος των EEA Grants τόνισε ότι οι στόχοι του CSF ευθυγραμμίζονται με το όραμα του Ιδρύματος για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση του Ιδρύματος για αποτελεσματική αξιοποίηση της χρηματοδότησης και δημιουργία μακροπρόθεσμου αντίκτυπου. «Σε μια εποχή αυξανόμενης πόλωσης, θα επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που ενώνουν ανθρώπους, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική συμμετοχή», σημείωσε.

O Στέλιος Ζαββός, δήλωσε: «Το EEA Civil Society Fund Greece αποτελεί μια σημαντική επένδυση στις οργανώσεις και στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για μια πιο δημοκρατική, συμπεριληπτική και δίκαιη κοινωνία. Σε μια περίοδο σύνθετων προκλήσεων, η ανάγκη για οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο διάλογο είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Γιατί μια ισχυρή και ανεξάρτητη Κοινωνία των Πολιτών βρίσκεται στον πυρήνα μιας ανθεκτικής δημοκρατίας. Ως SolidarityNow, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που, μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αναλαμβάνουμε εκ νέου τη διαχείριση αυτού του σημαντικού προγράμματος, το οποίο θα υλοποιήσουμε με διαφάνεια, αξιοκρατία και ουσιαστική συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών. Για εμάς, οι οργανώσεις δεν είναι απλώς αποδέκτες της χρηματοδότησης. Είναι οι εταίροι μας και, κυρίως, οι φορείς της αλλαγής που θέλουμε να δούμε στην κοινωνία».

Η Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Harriet E. Berg, δήλωσε: «Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρατηρούμε έντονες πιέσεις προς την Κοινωνία των Πολιτών, αυξανόμενη παραπληροφόρηση και συνεχείς προσπάθειες υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς. Μέσω του EEA Grants Civil Society Fund, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν κάνουν μια σαφή επιλογή: να σταθούν στο πλευρό των πολιτών, των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην Ευρώπη, έχουμε διαθέσει συνολικά €327 εκατ. σε 15 χώρες. Στην Ελλάδα, η στήριξή μας υπερβαίνει τα €36 εκατ. τα τελευταία 15 χρόνια, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο ανθεκτικής Κοινωνίας των Πολιτών».