Λεπτομέρειες για το εργαλείο που αναμένεται να ανακοινωθεί, σχετικά με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, μετά και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιήσει σήμερα, Παρασκευή 18/9, για την παρουσίαση συστήματος AI (τεχνητής νοημοσύνης) ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, «θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα dt, για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν».

«Πιστεύουμε ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσο ελέγχου από οποιοδήποτε μηχανισμό, καθόσον ό,τι μηχανισμό και να φτιάξεις, το να μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρεία είναι παντελώς αδύνατο. Δεν είναι εφικτό τεχνικά», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με το συγκεκριμένο σύστημα, ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του και πριν αποφασίσει να προβεί σε μία ιατρική πράξη, αν το ιατρείο στο οποίο βρίσκεται μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη ή όχι και φυσικά θα μπορεί να κάνει και τη σχετική καταγγελία αν δει κάτι περίεργο.

«Επίσης, οι AI agents που έχουμε βάλει ψάχνουν όλο το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις και να μπορούμε να προχωρούμε σε καταγγελίες εμείς», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο πολίτης θα μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα και τη διεύθυνση του γιατρού και το σύστημα πλέον θα δείχνει την άδεια του γιατρού.

«Η άδεια που έχει δίπλα θα γράφει ποιες ιατρικές πράξεις μπορεί να επιτελεί σε αυτό το ιατρείο με αυτή την άδεια, εφόσον δεν γράφει πλασμαφαίρεση, θα καταλαβαίνεις ότι την κάνει από μόνος του και θα μπορείς να τον ρωτήσεις: “Έχετε άδεια για πλασμαφαίρεση; Πώς το κάνετε;”. Θα μπορεί να πονηρευτεί εν πάση περιπτώσει ο πολίτης», εξήγησε χαρακτηριστικά.

«Χρειάζεται κάποια δουλειά από τον πολίτη, δεν αντιλέγω. Δεν είναι μόνο το κράτος, να είναι δίπλα και να σε πηγαίνει χεράκι-χεράκι. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το κράτος, αλλά το κράτος μπορεί να σου παράσχει την αξιόπιστη πληροφορία στον πρώτο χρόνο», είπε ακόμα ο υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται πως η έκτακτη συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11:30 από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ παρόντες θα είναι η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.