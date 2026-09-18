Ένα τρομακτικό έγκλημα σημειώθηκε στο Λονδίνο όταν μια γυναίκα μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να την απατούσε. Αφού τον σκότωσε, άφησε τη σορό του να αποσυντίθεται στην κρεβατοκάμαρά τους επί εννέα ημέρες.

Η 51χρονη, Τζοάνα Τσιέρπκα, κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 52χρονο, Χένρικ Σλοτσάα, στο σπίτι τους, στο νότιο Λονδίνο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατηγορία, επιχείρησε να κόψει τον λαιμό της, προτού πει στην αστυνομία: «Δεν θέλω να με βοηθήσουν. Ξέρετε τι συνέβη εδώ; Μου είπε ότι είμαι ένα άχρηστο κάθαρμα. Μου είπε ότι θα έπρεπε να αυτοκτονήσω».

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μερικώς αποσυντεθειμένη σορό του Χένρικ στην κρεβατοκάμαρα, δίπλα σε μια ξεραμένη λίμνη αίματος.

Ο Χένρικ έφερε 14 διαφορετικά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, μεταξύ των οποίων «τραύματα από κοψίματα και μαχαιριές στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια και τα πόδια», ανέφερε ο εισαγγελέας, Ντάνι Ρόμπινσον. «Υπήρχαν επίσης ασυνήθιστα τραύματα στο πίσω μέρος και των δύο γονάτων, τα οποία ενδέχεται να αποτελούσαν προσπάθεια διαμελισμού», πρόσθεσε.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο Χένρικ εργαζόταν ως τραπεζίτης στη Citibank, στο Canary Wharf του Λονδίνου. Η Τσιέρπκα είχε εργαστεί στην British American Tobacco, αλλά έχασε τη δουλειά της, κάτι που, σύμφωνα με την εισαγγελία, την επηρέασε πολύ.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, κάποιες εβδομάδες πριν από το έγκλημα, ο Χένρικ «φλέρταρε» με μια συνάδελφό του και ανήμερα των γενεθλίων της Τσιέρπκα, της είπε πως «είχε γνωρίσει κάποια άλλη στη δουλειά». Η Έιμι Ο’Σόνεσι, ξεκίνησε να εργάζεται στη Citibank τον περασμένο Σεπτέμβριο και γνώρισε τον Χένρικ δύο μήνες αργότερα. Ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι οι δυο τους αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου και συναντήθηκαν για φαγητό «αρκετές φορές».

«Ο κ. Σλοτσάα είπε στην Ο’Σόνεσι ότι τα πράγματα στη σχέση του δεν πήγαιναν καλά και ότι του άρεσε», εξήγησε ο εισαγγελέας. «Εκείνη του είπε ότι η ζωή της ήταν ένα χάος και ότι δεν ήθελε να περιπλέξει τα πράγματα ξεκινώντας μια σχέση μαζί του. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος το αποδέχτηκε.

«Συνέχισαν να συναντιούνται για φαγητό και, τον Μάρτιο, ο κ. Σλοτσάα είπε ότι σκεφτόταν να προσφέρει στην κυρία Τσιέρπκα 70.000 λίρες για να φύγει από το διαμέρισμα όπου έμεναν μαζί. Ο Χένρικ συνέχισε να ανταλλάσσει μηνύματα με τη δεσποινίδα Ο’Σόνεσι από την Παρασκευή 6 Μαρτίου έως την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Τα μηνύματα συνεχίστηκαν μέχρι τις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η Τσιέρπκα είχε ήδη σκοτώσει τον Χένρικ και έστελνε η ίδια μηνύματα από το κινητό του, προσποιούμενη ότι ήταν εκείνος.

Οι συνάδελφοί του άρχισαν τελικά να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησαν τις Αρχές, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Στις 13 Μαρτίου, ένας υπάλληλος ασφαλείας της Citibank πήγε στο διαμέρισμα, κάλεσε μέσω του θυροτηλεφώνου και μίλησε με την Τσιέρπκα, η οποία του είπε ότι ο Χένρικ είχε βγει έξω.

Δύο ημέρες αργότερα, η αστυνομία πήγε στο σπίτι και βρήκε τον Χένρικ με τα εσώρουχά του «πεσμένο στο πάτωμα». Όπως τόνισε ο εισαγγελέας: «Ήταν ξεκάθαρο ότι είχε πεθάνει εδώ και αρκετό καιρό, καθώς το σώμα του παρουσίαζε σημάδια αποσύνθεσης, ενώ υπήρχε κοντά του ξεραμένο, λιμνάζον αίμα».

Η Τσιέρπκα συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για τα τραύματά της. Στο νοσοκομείο, είπε σε μέλος του προσωπικού: «Σκότωσα τον σύντροφό μου». Η δήλωση καταγράφηκε γραπτώς και, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, η ίδια υπέγραψε και χρονολόγησε το σημείωμα.

Οι ένορκοι άκουσαν επίσης ότι η Τσιέρπκα είχε λάβει στο παρελθόν θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή για κατάθλιψη.

Μετά τη σύλληψή της, είπε σε ψυχίατρο ότι ο Χένρικ της είχε πει πως δεν την αγαπούσε πλέον και ότι, ανήμερα των γενεθλίων της, αποκάλυψε πως είχε γνωρίσει κάποια άλλη γυναίκα στη δουλειά, σύμφωνα με τη Sun.