Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζει να προκαλεί συγκίνηση, με πολλούς ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό κόσμο να εκφράζουν με τον δικό τους τρόπο το «αντίο» τους στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Μεταξύ αυτών και η Αθηνά Μαξίμου, η οποία έκανε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα social media. Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη όχι με ένα μεγάλο μήνυμα, αλλά μέσα από τη δύναμη της μουσικής και του χορού.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου χορεύει υπό τους ήχους του τραγουδιού «Να περνάς», ενός κομματιού που έχει συνδεθεί με την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη. «Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν», σημείωσε η σύζυγος του Αιμίλιου Χειλάκη στη λεζάντα της ανάρτησης.