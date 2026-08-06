Χορεύοντας ξυπόλητη στην κουζίνα του σπιτιού της στο Μοντεσίτο, η Μέγκαν Μαρκλ υποδέχθηκε τα 45α γενέθλιά της, την ώρα που ο βασιλιάς Κάρολος και σύσσωμη η βρετανική βασιλική οικογένεια δεν της ευχήθηκε δημόσια.

Ο πρίγκιπας Χάρι κατέγραφε τη σύζυγό του την ώρα που εκείνη φορούσε τιάρα με τη φράση «Happy Birthday» και ένα λευκό T-shirt που ανέγραφε «It’s Giving Mrs», κινούμενη ανάμεσα σε μπαλόνια και ένα τραπέζι γεμάτο bagels. Στο σχετικό βίντεο, ο ίδιος ακούγεται να σχολιάζει:

«Ωχ, Θεέ μου.»

Το πρωτόκολλο του 2022 για τον βασιλιά Κάρολο

Η Μέγκαν Μαρκλ πέρασε την ημέρα στην Καλιφόρνια μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ. Παράλληλα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από βουτιά σε πισίνα, σημειώνοντας:

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείξατε στα γενέθλιά μου!»

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία της, As Ever, ανάρτησε μια παιδική της φωτογραφία με τη λεζάντα:

«Χρόνια πολλά στην ιδρύτριά μας, @meghan.»

Στην ίδια δημοσίευση προστέθηκε και η αναφορά:

«Ανάβουμε το No. 084 για να γιορτάσουμε!»

Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος δεν της ευχήθηκε δημόσια

Όσον αφορά την απουσία μηνύματος από τους λογαριασμούς που διατηρεί ο βασιλιάς Κάρολος, αυτή οφείλεται σε κανόνα που θέσπισε η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 2022. Σύμφωνα με αυτόν, δημόσιες ευχές σε μη ενεργά μέλη αποστέλλονται μόνο όταν συμπληρώνουν δεκαετίες, όπως συνέβη το 2024 με τα 40ά γενέθλια του πρίγκιπα Χάρι, όταν το παλάτι και το ζεύγος της Ουαλίας είχαν δημοσιεύσει το μήνυμα:

«Ευχόμαστε στον Δούκα του Σάσεξ πολύ χαρούμενα 40ά γενέθλια!»