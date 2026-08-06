Οι πυροσβέστες εξακολουθούν σήμερα να μάχονται κατά των πυρκαγιών στα Βαλκάνια, όπου ένα κύμα ζέστης αναμένεται να φθάσει στην κορύφωσή του με θερμοκρασίες έως τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Έπειτα από αρκετές ημέρες με πολλή ζέστη και ξηρασία, οι πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αλβανία και η Σερβία, όπου ένας άνδρας πέθανε σήμερα σε ένα χωριό 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Βελιγραδίου, αφότου έχασε τον έλεγχο φωτιάς που είχε ανάψει κοντά στο σπίτι του.

“Είναι η πιο σοβαρή συνέπεια μιας ανεύθυνης συμπεριφοράς. Καλώ γι΄άλλη μια φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μεγαλύτερη σύνεση”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός αξιωματούχος Λούκα Κάουσιτς.

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται επίσης εκτός ελέγχου στην κοιλάδα του Ίμπαρ, στην κεντρική Σερβία, όπου οι πυροσβέστες, με την υποστήριξη πυροσβεστικών αεροσκαφών, παρεμβαίνουν στο έδαφος προκειμένου να προστατεύσουν τα γειτονικά χωριά.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ δείχνουν καπνό να υψώνεται πάνω από πευκοδάση ενώ οι φλόγες καίνε λόφους κοντά σε κατοικίες.

Ο καπνός από μια πυρκαγιά σε προστατευόμενο βιότοπο ήταν επίσης ορατός από το Βελιγράδι.

Νοτιότερα, οι αλβανικές αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δεκάδες εστίες, αφότου πυρκαγιές στο νότιο τμήμα της χώρας ανάγκασαν κατοίκους να φύγουν από τα σπίτια τους.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.

Αυτό το επίμονο κύμα καύσωνα επιδείνωσε επίσης τις συνθήκες ξηρασίας που πλήττει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Σε πολλά τμήματα του Δούναβη η στάθμη του νερού έφθασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και να διαταραχθούν οι εισαγωγές πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω του ποταμού στη Σερβία, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Στο Μπεζντάν, όπου ο Δούναβης εισέρχεται στη Σερβία, έχοντας διασχίσει την Κροατία και την Ουγγαρία, η στάθμη του ποταμού εξακολουθεί να πέφτει αφότου έφθασε σε ιστορικό χαμηλό την περασμένη εβδομάδα.