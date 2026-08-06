Μια πιθανή καταστροφή με απρόβλεπτες συνέπειες φαίνεται πως αποφεύχθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία, όπου εντοπίστηκε drone παγιδευμένο με εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung, της NDR και της WDR, που επικαλούνται εμπιστευτική έκθεση της γερμανικής αστυνομίας, το ουκρανικό Antonov δίπλα στο οποίο βρέθηκε το drone είχε μεταφέρει λίγο νωρίτερα στρατιωτικά πυρομαχικά από τη Γαλλία στη Λειψία και επρόκειτο να συνεχίσει την αποστολή του.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία στις γερμανικές Αρχές, καθώς το αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί σημαντικό κόμβο για στρατιωτικές μεταφορές του ΝΑΤΟ και εξυπηρετεί πτήσεις ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών.

Drone με στρατιωτικό εκρηκτικό

Το drone εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Οι πρώτες εγκληματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι έφερε εκρηκτικό υψηλής ισχύος, πιθανότατα τύπου Semtex, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο από ένοπλες δυνάμεις όσο και στη βιομηχανία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το εκρηκτικό ήταν προσαρμοσμένο πάνω στο drone σε συσκευασία περίπου στο μέγεθος γροθιάς.

Πυροτεχνουργοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του κρατιδίου της Σαξονίας κατάφεραν να αφαιρέσουν τον πυροκροτητή, ώστε το υλικό να μεταφερθεί για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Πετούσε ανάμεσα σε δύο ουκρανικά Antonov

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, υπάλληλοι του αεροδρομίου εντόπισαν το drone στις 23:42 να αιωρείται ανάμεσα σε δύο μεταγωγικά Antonov της ουκρανικής κρατικής εταιρείας Antonov Airlines.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπως αναφέρεται, υπήρξε επαφή του drone με εργαζόμενο του αεροδρομίου, πριν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταλήξει στο έδαφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την πιθανή απόπειρα επίθεσης.

Απέτυχε το σύστημα ανίχνευσης drones

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το σύστημα ανίχνευσης και αντιμετώπισης drones του αεροδρομίου δεν κατάφερε να εντοπίσει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι οι δράστες πιθανότατα είχαν τροποποιήσει το drone, ώστε να παρακάμπτει τα υπάρχοντα συστήματα άμυνας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «νέο επίπεδο απειλής», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης.

Οι υποψίες για τη Ρωσία

Σύμφωνα με τη Bild, ο Ντόμπριντ, χωρίς να κατονομάσει ανοιχτά τη Ρωσία, ουσιαστικά «φωτογράφισε» τη Μόσχα ως πιθανό υπεύθυνο.

Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Πέτερ Νόιμαν, μέλος του CDU, εκτίμησε ότι οι αναφορές του Γερμανού υπουργού σε «ξένες δυνάμεις», «επαγγελματίες» και «υβριδική απειλή» συνιστούν έμμεση αναφορά στη Ρωσία.

«Μιλάμε για υβριδικό πόλεμο, επειδή πρόκειται για ρωσικό δόγμα. Όταν γίνεται λόγος για υβριδικό πόλεμο ή υβριδικές απειλές, δεν εννοούμε το Ισλαμικό Κράτος ή ακροδεξιούς εξτρεμιστές. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφερόμαστε στη Ρωσία», υποστήριξε σε podcast της BILD.

Συναγερμός για τις ευρωπαϊκές υποδομές

Το περιστατικό στη Λειψία ενισχύει τους φόβους για ευάλωτες κρίσιμες υποδομές στην Ευρώπη, ιδιαίτερα όσες συνδέονται με τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Η χρήση drone με εκρηκτικό μηχανισμό κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, σε αεροδρόμιο που λειτουργεί ως κόμβος στρατιωτικών μεταφορών, αναβαθμίζει το επίπεδο ανησυχίας για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Για τις γερμανικές Αρχές, το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον διπλό: ποιος οργάνωσε την ενέργεια και πώς ένα παγιδευμένο drone κατάφερε να κινηθεί σε τόσο ευαίσθητο χώρο χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως.

Η απάντηση θα κρίνει όχι μόνο την έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία και οι ευρωπαϊκές χώρες θα θωρακίσουν αεροδρόμια, στρατιωτικούς κόμβους και κρίσιμες εγκαταστάσεις απέναντι σε ένα νέο, πιο σύνθετο φάσμα απειλών.