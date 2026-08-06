Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που οδηγήθηκε σε απολογία για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε από άστεγο στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος, που εισήλθε ως ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα το 2016, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα σιωπής, καθώς, σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και αναμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία πριν δώσει εξηγήσεις. Η υπεράσπιση του πυγμάχου υπέβαλε αίτημα προς τη δικαστική λειτουργό ώστε να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος για να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Προανακριτικά ο 26χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι αφαίρεσε τη ζωή της 38χρονης, ισχυριζόμενος ότι βρήκε νεκρή την γυναίκα στο μπάνιο του σπιτιού όπου έμενε προσωρινά το θύμα και φοβούμενος μην του αποδοθεί το έγκλημα, την επόμενη ημέρα μετέφερε τη σορό σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε προανακριτικά, ένας ηλικιωμένος άνδρας που συνάντησε μόλις βγήκε πανικόβλητος από το σπίτι όπου βρήκε τη νεκρή γυναίκα, τον συμβούλευσε να απομακρύνει το πτώμα από το σπίτι «γιατί θα μπλέξεις».

Κατά τον κατηγορούμενο, ο εν λόγω ηλικιωμένος προσφέρθηκε την επόμενη ημέρα να απομακρύνει αυτός τη βαλίτσα ζητώντας χρήματα για να μην τον καταγγείλει.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 26χρονος πήρε τραπεζικές κάρτες του θύματος και έκανε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό, ενώ φαίνεται να έστελνε μηνύματα σε οικείους της γυναίκας, ώστε να τους παραπλανήσει και να μην την αναζητήσουν.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα για την υπόθεση φαίνεται να έπαιξε η Βρετανίδα σύζυγος του κατηγορούμενου, που γνώρισε το θύμα από ανθρωπιστικές και θρησκευτικού περιεχομένου δράσεις , η οποία ενημέρωσε τις Αρχές για τα δεδομένα τα οποία έβαλαν στο κάδρο τον 26χρονο.