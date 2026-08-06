Έκκληση προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να παρέμβει υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα απευθύνουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σε δηλώσεις τους στο Breitbart News, τα δύο στελέχη της ΝΔ υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει το πολιτικό κύρος και την επιρροή που απαιτούνται ώστε να ενθαρρύνει τη βρετανική κυβέρνηση να προχωρήσει στον επαναπατρισμό των Γλυπτών, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη ως ιστορικής σημασίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά συνδέεται με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σημειώνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τον ηγετικό του ρόλο στη Δύση, συμβάλλοντας σε μια απόφαση με διαχρονικό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκφράζει την πεποίθηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνωρίζει τη σημασία της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς για τις δημοκρατικές αξίες που επηρέασαν και τη συγκρότηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή προς τη βρετανική κυβέρνηση, ώστε –όπως αναφέρει– να ληφθεί η σωστή απόφαση για την επιστροφή των Γλυπτών.

Ο υπουργός Υγείας εκτιμά ακόμη ότι η βρετανική πλευρά δεν απορρίπτει οριστικά το ενδεχόμενο επαναπατρισμού. Όπως επισημαίνει, το Λονδίνο δεν αποκλείει κατηγορηματικά την επιστροφή τους, αλλά συνδέει το ζήτημα με τις κατάλληλες πολιτικές συνθήκες, γεγονός που, κατά την άποψή του, αφήνει περιθώρια διαλόγου και διαπραγμάτευσης.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογραμμίζει ότι μια επιτυχημένη αμερικανική πρωτοβουλία θα ξεπερνούσε τα όρια της εξωτερικής πολιτικής, αποτελώντας μια πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον δυτικό πολιτισμό. Όπως αναφέρει, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο μιας ιστορικής πολιτικής παρακαταθήκης.

Στο δημοσίευμα του Breitbart News φιλοξενούνται επίσης τοποθετήσεις προσωπικοτήτων που τάσσονται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών. Ο ελληνοβρετανός επιχειρηματίας Άντριου Α. Ντέιβιντ χαρακτηρίζει μια πιθανή στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ ως «σημείο καμπής» για την υπόθεση, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), Έντι Ζεμενίδης, εκφράζει την άποψη ότι τα επιχειρήματα κατά του επαναπατρισμού έχουν πλέον αποδυναμωθεί και ότι μια αμερικανική παρέμβαση θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.