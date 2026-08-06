Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλείας.

Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη, προσπαθώντας να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Aγία Μαρίνα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετείχαν ουσιαστικά υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή.