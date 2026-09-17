Στο Quantum University, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Χονολουλού που ξεκαθαρίζει ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, φέρεται να σπούδασε η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το θέμα έφερε στο φως το Live News, με το Quantum University να προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών που παρέχει και κυρίως για το εάν αυτές συνδέονται με δικαίωμα άσκησης της ιατρικής.

Όπως επισημαίνει το ίδιο το εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν παρέχει άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε εξουσιοδοτεί αυτοτελώς φοιτητές ή αποφοίτους να ασκούν την ιατρική ή να πραγματοποιούν ρυθμιζόμενες κλινικές πράξεις.

Στη διευκρίνισή του προς το Live News, το Quantum University αναφέρει:

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων».

Παράλληλα, το ίδρυμα υπογραμμίζει ότι κάθε φοιτητής ή απόφοιτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση οποιασδήποτε επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης ή εγγραφής σε μητρώο απαιτείται, καθώς και για την ασφάλιση αστικής ευθύνης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει.

«Κάθε φοιτητής ή απόφοιτος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία ασκεί τη δραστηριότητά του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του και ενώ οι δύο γιατροί που συνδέονται με την υπόθεση βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

Η διευκρίνιση του Quantum University αφορά αποκλειστικά τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού ιδρύματος και δεν συνιστά, από μόνη της, κρίση για την επαγγελματική ιδιότητα ή τις πράξεις της 56χρονης γιατρού.