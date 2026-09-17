Την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Σουηδίας υπέβαλε ο Ουλφ Κρίστερσον, μετά την οριακή επικράτηση του μπλοκ της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου.

Με βάση το επικαιροποιημένο προκαταρκτικό αποτέλεσμα της σουηδικής εκλογικής αρχής, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στηρίζουν τη Μαγκνταλένα Άντερσον συγκεντρώνουν συνολικά 176 από τις 349 έδρες του Riksdag, έναντι 173 για το δεξιό μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών είναι οριακή και αντιστοιχεί σε περίπου 50.000 ψήφους. Τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί οριστικά, με την επίσημη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η κατανομή των εδρών

Σύμφωνα με την προκαταρκτική καταμέτρηση, οι Σοσιαλδημοκράτες αναδεικνύονται πρώτο κόμμα με 99 έδρες. Ακολουθούν οι Μετριοπαθείς του Κρίστερσον με 70 και οι Σουηδοί Δημοκράτες με 62.

Το Αριστερό Κόμμα εξασφαλίζει 30 έδρες, το Κόμμα του Κέντρου 25, ενώ από 22 έδρες λαμβάνουν οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Πράσινοι. Οι Φιλελεύθεροι καταλαμβάνουν 19 έδρες.

Κατά την τελευταία φάση της καταμέτρησης υπήρξε μεταβολή μίας έδρας, η οποία πέρασε από τους Σοσιαλδημοκράτες στο Αριστερό Κόμμα, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η συνολική ισορροπία μεταξύ των δύο πολιτικών μπλοκ, η οποία παραμένει στις 176 έναντι 173 εδρών.

Η συμμετοχή στις εκλογές υπολογίζεται, σε αυτή τη φάση, στο 84,8%.

Η παραίτηση Κρίστερσον

Μετά τη διαμόρφωση του αποτελέσματος, ο Κρίστερσον ανακοίνωσε μέσω X ότι υποβάλλει την παραίτησή του, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

«Τώρα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου εκείνος που θα ηγηθεί του επόμενου σταδίου στην πορεία προς μια νέα κυβέρνηση. Με το παρόν ζητώ να απαλλαγώ από τα καθήκοντα του πρωθυπουργού, ώστε αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει αμέσως», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον δήλωσε ότι «ο σουηδικός λαός ψήφισε για μια νέα κατεύθυνση για τη χώρα μας».

Δύσκολη εξίσωση ο σχηματισμός κυβέρνησης

Παρά την εκλογική επικράτηση του μπλοκ της αντιπολίτευσης, η επιστροφή της Άντερσον στην πρωθυπουργία δεν είναι αυτόματη ούτε έχει ακόμη εξασφαλιστεί.

Μετά την παραίτηση Κρίστερσον, ο πρόεδρος του Riksdag αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και στη συνέχεια να προτείνει υποψήφιο για την πρωθυπουργία, ο οποίος θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή.

Η Άντερσον έχει αρχίσει επαφές με το Αριστερό Κόμμα, το Κόμμα του Κέντρου και τους Πράσινους, ωστόσο μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφορές.

Ιδιαίτερο εμπόδιο αποτελεί η στάση του Κόμματος του Κέντρου, το οποίο έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση μαζί με το Αριστερό Κόμμα. Ως εκ τούτου, οι 176 έδρες που συγκεντρώνει συνολικά το μπλοκ της αντιπολίτευσης δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε συμφωνία για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης.

Ο Κρίστερσον αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που περιμένουν την αντιπολίτευση, εκτιμώντας ότι οι διαφορετικές προεκλογικές δεσμεύσεις των κομμάτων της μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια στις διαπραγματεύσεις.

Η υποχώρηση των Σουηδών Δημοκρατών

Το δεξιό μπλοκ που στήριζε τον Κρίστερσον αποτελείται από τους Μετριοπαθείς, τους Σουηδούς Δημοκράτες, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους.

Οι αντιμεταναστευτικοί Σουηδοί Δημοκράτες παρείχαν εξωτερική στήριξη στην απερχόμενη κυβέρνηση, ενώ ο Κρίστερσον είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι, σε περίπτωση επικράτησης του μπλοκ του, θα τους έδινε αυτή τη φορά θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο.

Το κόμμα, ωστόσο, κατέγραψε πτώση περίπου τριών ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις εκλογές του 2022, σημειώνοντας την πρώτη υποχώρηση της εκλογικής του δύναμης από την είσοδό του στο σουηδικό κοινοβούλιο το 2010.

Η διαδικασία για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετό διάστημα. Μετά τις εκλογές του 2022 χρειάστηκαν 37 ημέρες για να σχηματιστεί κυβέρνηση, ενώ μετά την αναμέτρηση του 2018 οι διαπραγματεύσεις είχαν διαρκέσει 134 ημέρες.