Έναν χρόνο μετά την απώλεια της Λένας Σαμαρά, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη μνήμη της.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του, Γεωργίας, ο γιος του πρώην πρωθυπουργού δημοσίευσε την Τετάρτη (5/8) μια παιδική οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία τα μέλη της οικογένειας ποζάρουν χαμογελαστά.

Η Λένα Σαμαρά ήταν το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας και έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Κώστας Σαμαράς δεν χρησιμοποίησε λόγια, αλλά επέλεξε δύο κόκκινες καρδιές και το σύμβολο του απείρου, μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη κίνηση που αποτυπώνει τη βαθιά αγάπη και τη νοσταλγία για την αδελφή του.

Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά

Η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Η 34χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή καρδιάς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν.

Νωρίτερα είχε παρουσιάσει επιληπτικό επεισόδιο και αρχικά μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο». Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» για περαιτέρω εξετάσεις και καρδιολογικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της λήψης του ιατρικού ιστορικού της και ενώ δεν εμφάνιζε κάποιο εμφανές σύμπτωμα, υπέστη τη μοιραία ανακοπή.

Στο πλευρό της μέχρι και την τελευταία στιγμή βρίσκονταν οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βιώνοντας μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

Έναν χρόνο μετά, η σιωπηλή ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά υπενθύμισε ότι η μνήμη της Λένας παραμένει ζωντανή για την οικογένειά της, αποτελώντας μια συγκινητική έκφραση αγάπης που συγκίνησε όσους την είδαν.