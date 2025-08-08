Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, «έφυγε» το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η Λένα είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, έχοντας αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και το City University του Λονδίνου.

Παρά το πολιτικό υπόβαθρο της οικογένειας, επέλεξε να ακολουθήσει το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της, Γεωργίας, αποφεύγοντας την πολιτική πορεία.

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της πατρικής γιαγιάς της, Ελένης (Λένας) Ζάννα και ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.

Όσοι τη γνώριζαν, την περιγράφουν ως έναν άνθρωπο με φωτεινό χαρακτήρα, υψηλή παιδεία και άριστους τρόπους. Παρά τη σπάνια δημόσια παρουσία της, συχνά βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα της, προς τον οποίο είχε ιδιαίτερο σεβασμό και θαυμασμό.

Μια μεγάλη αγάπη για το τένις

Από μικρή ηλικία, η Λένα είχε αδυναμία στο τένις. Το 2007 συμμετείχε στην ομάδα μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών στο πρόγραμμα Heart-to-Heart Partnership, μια πρωτοβουλία της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Το 2009 στήριξε τον πατέρα της τόσο όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού όσο και αργότερα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Επτά χρόνια μετά τη γέννησή της, η οικογένεια Σαμαρά απέκτησε έναν γιο, τον Κώστα, ο οποίος σήμερα είναι 28 ετών.

Σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις

Η Λένα απέφευγε τις δημόσιες εκδηλώσεις, όμως μια από τις σπάνιες εμφανίσεις της σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2009, όταν συνόδευσε τους γονείς της στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Η πιο πρόσφατη δημόσια παρουσία της ήταν το 2019 στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία», όπου βρέθηκε στο πλευρό των γονιών της.

Η 34χρονη επέλεγε να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και παρότι ο πατέρας της ήταν δημόσιο πρόσωπο, εκείνη προτιμούσε να ζει μια πιο διακριτική και ήσυχη καθημερινότητα.

Ο τραγικός θάνατος από ανακοπή

Η Λένα Σαμαρά υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, πριν διακομιστεί στον Ευαγγελισμό.

Εκεί υπέστη καρδιακή ανακοπή και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε.

Τραγικές φιγούρες στο πλευρό της η μητέρα και ο πατέρας της, που βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο και έγιναν μάρτυρες της δραματικής μάχης για τη ζωή της.