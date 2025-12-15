Ιδιοκτήτης καταστήματος φρούτων στο Σίδνεϊ, ο 43χρονος Άχμεντ Αλ Άχμεντ, χαρακτηρίζεται ως «γνήσιος ήρωας», αφού καταγράφηκε σε βίντεο να ακινητοποιεί έναν από τους ενόπλους που άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής και, σύμφωνα με την αστυνομία, επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση.

Ο πατέρας δύο παιδιών συνέβαλε με ηρωισμό στην αποτροπή περαιτέρω απωλειών ανθρώπινων ζωών κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι, καθώς και ένας από τους δράστες, ενώ ακόμα 40 άτομα τραυματίστηκαν. Η αστυνομία έκανε λόγο για επίθεση με συγκεκριμένο στόχο, η οποία εξελίχθηκε σε μακελειό.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άχμεντ Αλ Άχμεντ φαίνεται να κινείται ανάμεσα στα οχήματα μέσα σε πυρά και να επιτίθεται στον ένοπλο, πιάνοντάς τον με κεφαλοκλείδωμα, πριν καταφέρει να του αρπάξει το όπλο. Φορώντας λευκό μπλουζάκι, αρχικά σκύβει πίσω από ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια ορμά στον δράστη, παλεύοντας μαζί του και αφαιρώντας του το τουφέκι.

Η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Άχμεντ Αλ Άχμεντ, κάτοικος της περιοχής Σάδερλαντ στο Σίδνεϊ, παραμένει νοσηλευόμενος, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τραύματα από σφαίρες στο χέρι και την παλάμη. Παράλληλα, σελίδα υποστήριξης στην πλατφόρμα GoFundMe για τον ίδιο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια, μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Οι δωρεές κατέφθασαν από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και μία από έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως, τον Μπιλ Άκμαν. Ο εβραϊκής καταγωγής επενδυτής φέρεται να δώρισε 100.000 δολάρια, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να ανταμείψει τον Άχμεντ Αλ Άχμεντ για τη γενναιότητά του. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια σελίδα ώστε να μπορέσουμε να τον ανταμείψουμε αυτόν και την οικογένειά του;».

Δεκάδες δωρητές άφησαν μηνύματα επαίνου στη σελίδα του GoFundMe, εξυμνώντας τη στάση του. «Σε ευχαριστούμε για την ανιδιοτέλεια και τη γενναιότητά σου. Ο κόσμος σε βλέπει», έγραψε ένας σχολιαστής, ενώ άλλος σημείωσε: «Σε ευχαριστούμε Άχμεντ, είσαι αληθινός ήρωας. Οι πράξεις σου έσωσαν αμέτρητες ζωές. Σου εύχομαι τα καλύτερα στην πορεία της ανάρρωσής σου».

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε τον Άχμεντ Αλ Άχμεντ «γνήσιο ήρωα», ενώ ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, δήλωσε: «Είδαμε σήμερα Αυστραλούς να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, για να βοηθήσουν άλλους. Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έσωσε ζωές».

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονταν πατέρας και γιος, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα. Από τα πυρά σκοτώθηκαν 15 αθώοι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κορίτσι 10 ετών και ένας ραβίνος που είχε γεννηθεί στη Βρετανία. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι η επίθεση είχε τρομοκρατικό χαρακτήρα και στόχευε εορτασμό του Χάνουκα, που λάμβανε χώρα σε πάρκο δίπλα στην παραλία, την πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής των Φώτων.

Μιλώντας μετά την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «καθαρό κακό», ο Άντονι Αλμπανίζι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εξετάσει αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα. «Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο – και σε αυτό περιλαμβάνονται και αυστηρότεροι νόμοι για τα όπλα», δήλωσε στον Τύπο, προσθέτοντας: «Είμαι σίγουρα υπέρ αυτού».