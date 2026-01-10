Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε αξιωματούχος στο Reuters.

Οι συγκρούσεις αυτές μεταξύ των Κούρδων και του συριακού στρατού ξέσπασαν την Τρίτη στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, και έχουν προκαλέσει τον θάνατο πολλών ανθρώπων.

Πρόκειται για τις πιο σοβαρές εχθροπραξίες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και κάποιες συνοικίες του Χαλεπιού.

Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ, είχε δηλώσει ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κουρδικών και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι είναι «βαθιά ανησυχητικές» και θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία ενσωμάτωσης του Μαρτίου 2025 μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της κυβέρνησης της Δαμασκού.