Η απώλεια του τελικού Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, άφησε αποτύπωμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τόσο το ψυχολογικό βάρος όσο και μια σειρά από τραυματισμούς. Με αυτές τις συνθήκες και χωρίς τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στη διάθεσή του, ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στο Κάουνας, όπου για περίπου τρία δεκάλεπτα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ωστόσο, η επιλογή του ατομικού παιχνιδιού δεν απέδωσε. Ετσι, έπειτα από δυο παράτασεις γνώρισε την ήττα. Τα προβλήματα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα παραμένουν. Ο Σάσα Βεζένκοφ (19,3 πόντοι μ.ό.) και ο Τόμας Γουόκαπ (5,4 πόντοι, 5,8 ασίστ) έχουν τεθεί οριστικά εκτός, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μόντε Μόρις (2,8 πόντοι), κάτι που δημιουργεί ξανά ερωτηματικά στη θέση του πόιντ γκαρντ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναμένεται να αγωνιστεί, όπως και στον τελικό Κυπέλλου, με προστατευτικό «κηδεμόνα» στον αντίχειρα. Παρά τα αγωνιστικά ζητήματα, ο Ολυμπιακός διατηρεί ισχυρή παράδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό στη EuroLeague, μετρώντας δέκα συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.

Όσο κι αν προσπαθεί να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα προς τα έξω, ακόμη και μετά την πειστική κατάκτηση του Κυπέλλου, η εμφάνιση στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί επανέφερε τα ερωτήματα. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ακόμη μία ήττα (99-104), παρότι στο φινάλε έφτασε κοντά στην ανατροπή.

Οι 27 πόντοι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και οι 17 του Φαρίντ δεν αποδείχθηκαν αρκετοί για τους «πράσινους», που αγωνίστηκαν χωρίς τον Κέντρικ Ναν λόγω ίωσης και πλέον βρίσκονται στη 10η θέση με ρεκόρ 16-13.

Σημαντική είδηση αποτελεί η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρισόν Χολμς (8,5 πόντοι, 4,5 ριμπάουντ) ταλαιπωρήθηκε από ίωση, ενώ εκτός δράσης αναμένεται να παραμείνει ο Σαμοντούροφ (2,6 πόντοι).