Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε τις δυνάμεις των ιρανών Κούρδων, που βρίσκονται στο Ιράκ, να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διευρύνεται, με το Αζερμπαϊτζάν να προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα για τη στοχοθέτησή του από ιρανικούς πυραύλους.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε ένα κύμα «ευρείας κλίμακας επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη, καθώς πόλεις στον Κόλπο βομβαρδίσθηκαν και πάλι από το Ιράν.

Το Ιράν εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της αμερικανικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν αξιωματούχοι του Κατάρ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι ιρανικές δυνάμεις στοχοθέτησαν την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ και μια θέση ραντάρ στο Ισραήλ, το στρατόπεδο Αλ-Αντίρι στο Κουβέιτ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ πραγματοποίησε επίσης μια επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε βάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα στην Αρμπίλ του Ιράκ.

Εκπρόσωπος των Φρουρών δήλωσε ότι νέες πρωτοβουλίες και όπλα πρόκειται να αναπτυχθούν σύντομα για να αντιμετωπισθεί η ισραηλινή και αμερικανική επίθεση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Στις επτά ημέρες που διαρκεί ήδη ο πόλεμος, το Ιράν έχει στοχοθετήσει το Ισραήλ, τα κράτη του Κόλπου, την Κύπρο, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ ο πόλεμος επεκτάθηκε και στον Ινδικό Ωκεανό, όπου αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε πλοίο του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Αυτός είναι ένας “υπαρξιακός πόλεμος” για το Ιράν, ο οποίος δεν μας αφήνει άλλη επιλογή παρά να απαντήσουμε εκεί απ’ όπου προέρχονται οι αμερικανικές επιθέσεις», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ που συμμετέχει στη διάσκεψη Raisina Dialogues στο Δελχί.

Σχετικά με το ενδεχόμενο οι δυνάμεις των ιρανών Κούρδων να εισέλθουν στο Ιράν από το γειτονικό Ιράκ, ο Τραμπ είπε χθες, Πέμπτη, στο Reuters: «Πιστεύω πως είναι υπέροχο το ότι θέλουν να το κάνουν αυτό, είμαι εντελώς υπέρ».

Επιθέσεις δύο ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στοχοθέτησαν χθες στρατόπεδο της ιρανικής αντιπολίτευσης στο Ιρακινό Κουρδιστάν, δήλωσαν πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Πολιτοφυλακές των Κούρδων του Ιράν είχαν διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν και το πώς θα μπορούσαν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στη χώρα, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ο Τραμπ, μιλώντας με το Reuters σε τηλεφωνική συνέντευξη, δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν ρόλο στην απόφαση για το ποιος θα είναι ο επόμενος ηγέτης του Ιράκ, μετά το φόνο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με αεροπορικά πλήγματα την περασμένη εβδομάδα.

«Πρέπει να επιλέξουμε αυτό το πρόσωπο μαζί με το Ιράν. Θα πρέπει να επιλέξουμε αυτό το πρόσωπο», δήλωσε.

مراسل "ليبانون ديبايت": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دورس في البقاع pic.twitter.com/tMlDOTc1Gj — Lebanon Debate (@lebanondebate) March 6, 2026

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ δεν επεκτείνουν τους στρατιωτικούς στόχους τους στο Ιράν, παρά τα όσα είπε ο Τραμπ για την επιλογή του επόμενου ηγέτη της χώρας.

The world's largest aircraft carrier is part of the team of U.S. forces dominating the world's largest state sponsor of terrorism. Around-the-clock operations are keeping U.S. Navy F/A-18s in the fight. pic.twitter.com/8qKoZm6Tad — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

«Δεν υπάρχει επέκταση των στόχων μας. Γνωρίζουμε ακριβώς τι προσπαθούμε να επιτύχουμε», δήλωσε. Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι οι στόχοι είναι να καταστραφούν οι ιρανικές δυνατότητες παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και να εμποδισθεί το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Προχθές, Τετάρτη, ο Χέγκσεθ παραδέχθηκε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ερευνούν φερόμενο πλήγμα, το Σάββατο, σε ιρανικό σχολείο θηλέων που στοίχισε τη ζωή σε πολλά παιδιά.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι στρατιωτικοί ερευνητές πιστεύουν τώρα πως αμερικανικές δυνάμεις είναι πιθανόν υπεύθυνες, όμως δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Η επίθεση στο Ιράν είναι ένα πολιτικό στοίχημα για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν χαμηλή υποστήριξη από την κοινή γνώμη και πως οι Αμερικανοί ανησυχούν για την αύξηση της τιμής της βενζίνης που προκαλείται από την αναστάτωση στις ενεργειακές προμήθειες. Ο Τραμπ απέρριψε αυτή την ανησυχία.

🇮🇷 TV reporter in Tehran gets struck LIVE on air:



"They're hitting here again! Right now! They just attacked here!"



Reporting from Meydan-e Khor at 5:30 AM, people were waking for morning prayers during Ramadan, on the eve of Nowruz. pic.twitter.com/RrArOXqnM4 — Russian Market (@runews) March 6, 2026

Το Αζερμπαϊτζάν ετοιμάζεται για αντίποινα

Το Αζερμπαϊτζάν προετοιμαζόταν χθες για αντίποινα, αφού ανακοίνωσε ότι τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν τα σύνορά του και τραυμάτισαν τέσσερις ανθρώπους στο θύλακα του Ναχτσιβάν.

«Δεν θα ανεχθούμε αυτή την απρόκλητη πράξη τρομοκρατίας και επίθεσης εναντίον του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του.

Το Ιράν, το οποίο έχει μια σημαντική μειονότητα Αζέρων, αρνήθηκε πως στοχοθέτησε τη γείτονά του.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανική πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ προειδοποίησε σήμερα τους ισραηλινούς κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της λιβανικής κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εκτοπισμού που πραγματοποιείται δεν θα περάσουν χωρίς αντίδραση», υπογράμμισε η Χεζμπολάχ σε μήνυμα στα εβραϊκά που ανήρτησε στο κανάλι της στο Telegram.

Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως η Γαλλία θα παράσχει τεθωρακισμένα οχήματα και άλλη υποστήριξη για να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις.

Επάρκεια πυρομαχικών

Ο Χέγκσεθ και ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ηγείται των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση ανατολή, δήλωσαν στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι οι ΗΠΑ έχουν αρκετά πυρομαχικά για να συνεχίσουν επ’ αόριστον τους βομβαρδισμούς τους.

«Το Ιράν ελπίζει ότι δεν θα μπορέσουμε να το συνεχίσουμε αυτό, πράγμα που αποτελεί πραγματικά κακό υπολογισμό», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους στο επιτελείο της Κεντρικής Διοίκησης στη Φλόριντα. «Το πυρομαχικά μας είναι πλήρως επαρκή και η θελησή μας χαλύβδινη».

Ο Κούπερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν μέχρι τώρα πλήξει τουλάχιστον 30 ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο πλοίο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μεγέθους αεροπλανοφόρου του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Βομβαρδιστικά B-2 έριξαν δεκάδες βόμβες διείσδυσης με στόχο υπόγειες εγκαταστάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, ενώ βομβαρδισμοί στοχοθέτησαν επίσης ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων, πρόσθεσε.